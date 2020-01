Risultati Regionali 2020: l'intervista a Matteo Salvini, stasera a Quarta Repubblica

Anticipazioni TV

Stasera, su Rete 4, Nicola Porro dedicherà l'intera puntata del suo programma ai risultati delle elezioni in Emilia-Romagna ed in Calabria.

Stasera, ‪lunedì 27 gennaio 2020, va in onda su Rete 4 un nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il talk show di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro.

Quarta Repubblica: i Temi e gli Ospiti della puntata di stasera

L'appuntamento di questa sera con la trasmissione di Porro sarà interamente dedicato alle elezioni in Emilia-Romagna ed in Calabria, che hanno avuto luogo ieri, domenica 26 gennaio 2020. I risultati hanno evidenziato un calo dei consensi per il Movimento Cinque Stelle e per la Lega. In entrambe le regioni, infatti, il primo partito è il PD.

Nel corso della serata, interverranno la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo Salvini ed il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. In più, ascolteremo le interviste ai vincitori e agli sconfitti, e scopriremo quali saranno le - eventuali - ripercussioni sul governo giallorosso.

Non mancheranno i collegamenti in diretta con gli inviati nelle due regioni ed i commenti, tra cui quelli di Maurizio Costanzo e di Massimo Cacciari. Verranno mostrati anche i dati e le proiezioni elaborate dall'Istituto Tecnè, in esclusiva per la trasmissione.

Tra gli ospiti: il politologo Luca Ricolfi ed i giornalisti Alessandro Sallusti, Marcello Sorgi, Goffredo Buccini, Stefano Cappellini, Federico Rampini, Riccardo Barenghi, Luca Telese e Daniele Capezzone.

Non perdete l'appuntamento di stasera con Quarta Repubblica, in onda su Rete4 alle 21.30.