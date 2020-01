Risultati Elezioni Regionali 2020, stasera a Cartabianca su Rai 3 e DiMartedì su La7

Anticipazioni TV

Attualità e politica: su Rai 3 con Bianca Berlinguer e su La7 con Giovanni Floris.

Stasera, martedì 28 gennaio 2020, c'è il doppio appuntamento con l'attualità e la politica: su Rai 3 va in onda Cartabianca, presentato da Bianca Berlinguer, su La7, invece, viene trasmesso DiMartedì, condotto da Giovanni Floris.

Cartabianca: I temi e gli ospiti della puntata di stasera

Bianca Berlinguer si occuperà dell'attualità e della cronaca italiana, e lo farà approfondendo i temi che, nel nostro paese, accendono il dibattito. Presenti in studio, come di consueto, anche alcuni ospiti, provenienti dal mondo della politica e da quello dello spettacolo. Nella puntata di questa sera si discuterà delle elezioni che domenica 26 gennaio 2020 si sono tenute in Emilia-Romagna ed in Calabria. Ovviamente, in studio si commenteranno i risultati delle votazioni, che hanno visto trionfare la coalizione di Centrosinistra. Inoltre, la trasmissione tenterà di rispondere alla domanda che si è posta nelle ultime puntate, ossia che cosa accadrà dopo il 26 gennaio?

DiMartedì: Le anticipazioni della puntata di stasera

Anche stasera un nuovo appuntamento con l'informazione: il talk show condotto dal giornalista Giovanni Floris che andrà in onda in prima serata. Con alcuni esperti, si discuterà di attualità, politica, economia e cultura. In questa puntata, inevitabilmente si parlerà dei risultati delle elezioni regionali. In più, il programma tenterà di comprendere che cosa succederà adesso in Emilia-Romagna, in Calabria e nel governo. Come sempre, ci saranno dibattiti, interviste, collegamenti, mini talk, servizi di approfondimento, e non mancheranno i sondaggi del presidente Ipsos, Nando Pagnoncelli, e la satira del comico Gene Gnocchi.

Non perdete l'appuntamento distasera alle 21.20 con Cartabianca e DiMartedì, rispettivamente su Rai 3 e La7.