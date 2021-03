Rien ne va plus: anticipazioni sulla prima puntata di Rocco Schiavone 4

Anticipazioni TV

Tutto sulla prima puntata della quarta stagione di Rocco Schiavone, con il poliziotto romano fra i tropici e la sua città d’adozione, Aosta, fra un passato che ritorna e un presente sempre più pericoloso.

Lo troviamo spaparanzato su un’amaca, in una spiaggia bollente e con un mare che fa venire voglia di tuffarsi. Una cornice decisamente inusuale, per non parlare della camicia hawaiana piena di colori invece del consueto loden monocromatico, per Rocco Schiavone. Un inizio di quarta stagione, composta solo da due film per allinearsi con i romanzi pubblicati da Antonio Manzini, decisamente spiazzante per il vice questore trasteverino in trasferta ad Aosta.

Rocco Schiavone 4, che ha lottato contro le complessità dovute alla pandemia, è una coproduzione Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film, per la regia di Simone Spada, la prima serata andrà in onda su Rai 2 mercoledì 17, con il titolo Rien ne va plus, la seconda, Ah, l’amore, l’amore, mercoledì 24 marzo. La prima puntata è già in anteprima su RaiPlay da lunedì 15 marzo.

Rocco Schiavone, burbero poliziotto dai metodi poco ortodossi

Interpretato da Marco Giallini, il burbero romano Rocco Schiavone torna con due nuove prime serate all’insegna del noir e del poliziesco. Sradicato dall’amata Capitale e trasferito, ormai da tempo, ad Aosta per motivi disciplinari, Schiavone non si è mai davvero ambientato nella città d’adozione. Continua a mal sopportarne il rigido clima e la neve che si ostina ad affrontare con i suoi immancabili loden e Clarks. Sempre tormentato, ma anche emotivamente redento, dal ricordo dell’amata moglie Marina che immagina e rimpiange ogni giorno dalla sua tragica scomparsa. E poi quelle amicizie discutibili, quei vizi non propriamente legali e ortodossi, come i suoi metodi di indagine e il suo linguaggio a dir poco sfrontato, senza limite di turpiloquio e d’intercalare colorito. Insomma Rocco non è cambiato e lo ritroveremo, in questa quarta stagione, sempre alle prese con i suoi demoni interiori e con la medesima caparbietà da poliziotto rude e implacabile.

La trama di Rien ne va plus, prima puntata di Rocco Schiavone 4

“I morti non scappano, a volte parlano pure.”

Subito prima che la Polizia inizi gli scavi per riportare alla luce il cadavere di Luigi Baiocchi, Rocco Schiavone abbandona l'Italia. Sembra l’inizio di un lungo e solitario esilio per il vicequestore, ma inaspettatamente arrivano a fargli visita Brizio e Furio con importanti novità: non è stato trovato niente, la soffiata di Enzo Baiocchi è quindi nulla. Ma chi ha spostato il cadavere? E dove è finito Sebastiano, di cui non si hanno più tracce? Rocco, pieno di interrogativi e dubbi, fa ritorno ad Aosta, pronto a risolvere il caso dell’omicidio del ragioniere Favre, che era stato costretto a lasciare insoluto.

Intanto il passato continua a bussare alla sua porta: Caterina, l’agente speciale che aveva tradito la fiducia di Rocco spiandolo per conto degli Interni, si presenta improvvisamente ad Aosta con una notizia sconvolgente.

Nel frattempo, in Questura, giunge la notizia della sparizione di un portavalori, con a bordo due guardie giurate e tre milioni del Casinò di Saint Vincent. Rocco capisce che la morte di Favre e il furto non sono slegati, non può essere un caso che entrambi abbiano a che fare con le attività del Casinò. Rocco e la sua squadra si preparano al peggio: questa volta, la banda da sgominare è pronta a tutto pur di difendere i suoi loschi affari, anche a mettere mano alle armi.