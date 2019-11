Report Anticipazioni: stasera la terza puntata su Rai3

Anticipazioni TV

Sigfrido Ranucci presenta la nuova stagione del programma d'inchiesta.

Stasera, lunedì 4 novembre alle 21.20 su Rai3, va in onda Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. I temi che verranno affrontati in questo terzo appuntamento sono: la maggiore autonomia chiesta da alcune regioni del Nord Italia, la tutela e la sicurezza durante le manifestazioni e il traffico illegale dei datteri di mare.

Report: I temi della puntata di stasera

L’inchiesta di Manuele Bonaccorsi con Giusy Arena tenterà di scoprire i pro e i contro dell'autonomia differenziata. In Veneto, in Lombardia e in Emilia Romagna risiede il 30% della popolazione italiana, ma si produce il 40% del Pil nazionale. Oggi le tre regioni chiedono una maggiore autonomia per gestire 16 miliardi di spesa pubblica in più. Alcuni credono che garantirà maggiore efficienza, ma per altri è vista come una secessione dei ricchi, causa di ulteriore impoverimento del Sud.

Emanuele Bellano si è invece occupato del commercio dei datteri di mare. Sono considerati talmente prelibati che vengono serviti sottobanco da molti ristoranti lussuosi. Tuttavia, raccoglierli, venderli e mangiarli è illegale dagli anni Novanta, perché estrarli dalle rocce comporta gravi danni all'ambiente e alla fauna marina. Il più grande traffico di datteri di mare oggi è gestito da un'organizzazione criminale che ne raccoglie tonnellate dalle coste della Campania e del Lazio e rifornisce i ristoranti di tutta Italia.

Per finire, Antonella Cignarale ha affrontato il tema della sicurezza nelle manifestazioni e dei costi che comporta. Dopo i gravi incidenti di Piazza San Carlo a Torino, sono state imposte direttive e procedure mirate a garantire alti livelli di sicurezza per la tutela dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche in luoghi aperti. Per gli organizzatori di concerti, sagre e feste popolari, i costi e le responsabilità per mitigare i possibili rischi di un evento sono aumentati a tal punto che c’è chi ha dovuto rinunciare a confermare un festival che si teneva da più di vent'anni.

Report vi aspetta questa sera alle 21.20 su Rai 3.