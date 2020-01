Regionali 2020, stasera a Cartabianca su Rai 3 e a DiMartedì su La7

Anticipazioni TV

Attualità e politica: su Rai 3 con Bianca Berlinguer e su La7 con Giovanni Floris.

Stasera, martedì 14 gennaio 2020, c'è il doppio appuntamento con l'attualità e la politica: su Rai 3 va in onda Cartabianca, presentato da Bianca Berlinguer, su La7, invece, viene trasmesso DiMartedì, condotto da Giovanni Floris.

Cartabianca: I temi e gli ospiti della puntata di stasera

Bianca Berlinguer si occuperà dell'attualità e della cronaca italiana, e lo farà approfondendo i temi che, nel nostro paese, accendono il dibattito. Presenti in studio, come di consueto, anche alcuni ospiti, provenienti dal mondo della politica e da quello dello spettacolo. Nella puntata di questa sera si parlerà delle forti tensioni internazionali, in particolar modo della complicata situazione in Libia - con Khalifa Haftar che ha lasciato Mosca senza firmare la tregua con Vladimir Putin - e dello scontro tra gli Stati Uniti e l'Iran - dopo l'assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani per ordine del presidente americano Donald Trump -, che tengono tutti con il fiato sospeso. Invece, per quanto riguarda la politica italiana, nel nostro Paese siamo in attesa del risultato delle elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna, che potrebbero risultare determinanti per la sorte del governo. La domanda è: che cosa accadrà dopo il 26 gennaio?

DiMartedì: Le anticipazioni della puntata di stasera

Anche stasera un nuovo appuntamento con l'informazione: il talk show condotto dal giornalista Giovanni Floris che andrà in onda in prima serata. Con alcuni esperti, si discuterà di attualità, politica, economia e cultura. Centrale nella puntata di oggi sarà la crisi interna al Movimento Cinque Stelle, ma anche l'inarrestabile aumento dei consensi del Movimento delle Sardine. In più, ci sarà un approfondimento sul tema delle imminenti elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna. Come sempre, ci saranno dibattiti, interviste, collegamenti, mini talk, servizi di approfondimento, e non mancheranno i sondaggi del presidente Ipsos, Nando Pagnoncelli, e la satira del comico Gene Gnocchi.

Non perdete l'appuntamento di stasera alle 21.20 con Cartabianca e DiMartedì, rispettivamente su Rai 3 e La7.