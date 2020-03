Rebecca Sugar ci racconta Steven Universe e ci presenta il film

Anticipazioni TV

Nell'incontro a Lucca Comics & Games con la geniale creatrice della premiata serie trasmessa da Cartoon Network, abbiamo avuto modo di parlare anche del film che vedremo il 20 marzo. Tutte le iniziative del canale per festeggiare l'evento.

Il 20 marzo alle 20.05 in versione doppiata e alle 23 in lingua originale, andrà in onda su Cartoon Network, canale 607 di Sky, in esclusiva prima tv, Steven Universe The Movie, un vero e proprio musical creato e diretto dall'autrice dell'amatissima serie animata, Rebecca Sugar, famosa anche per la sua partecipazione alla serie Adventure Time (Cartoon Network, 2010). A Lucca Comics & Games, dove è stata ospite e ha presentato in anteprima il film a un pubblico di fan entusiasti (e ha cantato alcune sue canzoni, accompagnandosi con la chitarra, sul palco del Teatro del Giglio durante l'incontro con Sio), abbiamo avuto l'occasione di incontrare questa talentuosa sceneggiatrice, artista e musicista non-binary che ha fatto dell'inclusione una delle chiavi del successo di una serie sicuramente rivoluzionaria, che si rifà però, come lei stessa ci ha raccontato, all'animazione tradizionale. Il suo impegno ha fatto sì che Steven Universe sia stata la prima serie animata a vincere un GLAAD Media Award (nella categoria Kids & Family, 2019), assegnato per il suo contributo nel dare un'immagine più veritiera e accurata della comunità LGBT. Questo riconoscimento è stato confermato dalla nomination di Steven Universe The Movie ai GLAAD Media Awards 2020 nella categoria "Outstanding Kids & Family Programming".

Nel film troviamo Steven, ormai adolescente, alle prese con un misterioso nemico che minaccia la pace di Beach City e chiamato con le sue alleate a salvare la Terra dalla più grande minaccia che abbia mai affrontato. Il tutto accompagnato dalle canzoni composte dalla stessa Sugar in collaborazione con Chance The Rapper, Estelle, Gallant, Aimee Mann, Aivi Surasshu, Jeff Liu, James Fauntleroy, Macie Stewart, Mike Krol, Jeff Ball, Grant Henry e Julian “Zorsy” Sanchez.

Per la serie Steven Universe, Rebecca Sugar ha vinto nel 2018 il Primetime Emmy Award per l'animazione. Ma le avventure di Steven non finiscono col film visto che presto vedremo una nuova serie, intitolata Steven Universe Future, con cui abbiamo iniziato il nostro incontro. Questo è (il poco) che Rebecca ha potuto rivelarci in proposito: “Sono molto eccitata al riguardo, abbiamo lavorato davvero sodo su Steven Universe Future. Per me è molto elettrizzante perché è una storia che potevamo raccontare solo ora e si svolge dopo gli eventi della serie e dopo gli eventi del film, è una storia interamente nuova per noi e poteva esistere solo a questo punto”.

Steven Universe The Movie è, più ancora dei singoli episodi della serie, un musical in cui le canzoni hanno un ruolo fondamentale.

"Adoro i musical, sono cresciuta guardando i musical al cinema, ad esempio ho visto un milione di volte The Music Man e Victor Victoria è stata una grande influenza su di me, ma ce ne sono tantissimi che amo. Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, ho frequentato il college a New York e ho avuto la fortuna di essere vicinissima a Broadway, ed è stato allora che ho visto Patty LuPone, che è la voce di Yellow Diamond in Steven Universe, in un revival di Sweeney Todd assolutamente incredibile. Lei non solo interpretava la parte della signora Lovett ma suonava anche la tuba, perché in quello spettacolo il cast era anche l'orchestra, era pazzesco. Quello è il primo spettacolo in cui l'ho vista e poi l'ho vista anche in Gipsy e non riesco neanche a parlare di quello show senza che mi vengano i brividi, è stato molto importante per me me. Le ho scritto una lettera quando le ho chiesto di interpretare Yellow Diamond e le ho detto come avesse trasformato le mie idee sulla commedia e sul dramma, perché lei è così drammatica che diventa divertente e il suo essere divertente diventa parte della tragedia dei personaggi... non riesco neanche a dire di quanto sia stata importante, è fenomenale e ha influenzato tantissimo il mio modo di scrivere. Mi ritengo fortunatissima di aver potuto lavorare con lei in Steven Universe".

Tornando indietro nel tempo, si ricorda come ha presentato la sua idea per la serie? “Quando ho proposto lo show all'inizio ho sottolineato il fatto che, anche se si trattava di fantascienza, fantasy, action comedy/spaccato di vita quotidiana, in realtà parlava del mio rapporto col mio fratello minore Steven, su cui è basato il personaggio. Quindi, quando ne parlavo all'epoca, anche se c'erano un sacco di idee astratte di fantasy, lo presentavo sempre come radicato in qualcosa di reale. Quello per me è stato un punto fermo mentre scrivevo e anche mentre lo presentavo, ritornavo sempre su quello che significa la storia, più che su come lo racconta, cosa significa per me e perché è radicata in quel rapporto”.

Si sente una specie di role model per essere la prima donna a sfondare in un ambiente dominato da figure maschili?

"La verità è che ho delle sensazioni complesse al riguardo, perché non mi identifico esattamente come donna, ma comprendo anche quanto sia problematico creare contenuti in un campo dominato dagli uomini, perché storicamente le donne sono state tenute fuori in modo sistematico dal processo creativo nell'animazione. Anche se sono coinvolte da sempre in varie mansioni, ad esempio come coloriste, e anche se storicamente il film di animazione più vecchio è stato creato e diretto da una donna (Le avventure del principe Achmed di Lotte Reininger, 1926, ndr). Quindi non è una novità ma di fatto i grandi Studios nei loro anni formativi hanno tenuto le donne ai margini. A causa di questo sembra una cosa nuova assistere all'apparizione di voci diverse nel campo dell'animazione, per il fatto che l'ingresso di voci diverse nel processo creativo è stato impedito per parecchi anni. La differenza adesso è che non si impedisce attivamente che questo avvenga. Spero che, sapendolo, molti creativi messi ai margini siano incoraggiati ad entrare in questo campo, specialmente perché è difficile sapere chi fa i contenuti animati, non devi necessariamente conoscerli e sapere chi doppia i cartoni ad esempio, ma si avverte nei contenuti che sono stati creati per decenni che vengono da una prospettiva quasi esclusivamente maschile e bianca e non deve necessariamente essere così".

Cosa pensa dell'attuale boom delle serie animate per adulti e per bambini?

“Almeno tra le persone con cui lavoro vedo un ritorno a un modo molto tradizionale di fare animazione. Agli albori dell'animazione non c'era l'idea che fosse un genere per bambini. I Looney Tunes, i cartoni di Fleischer, i corti che venivano proiettati nelle sale non erano pensati per un pubblico infantile, ma per la gente che andava al cinema. Quello che succede ora con i cartoni come Steven Universe è che non abbiamo sceneggiatori, scriviamo il copione man mano che disegniamo, sono gli artisti che scrivono lo show e questo è un modo molto tradizionale di fare animazione. Noi facciamo il lavoro che vogliamo vedere come artisti. Capisco chi ha l'idea che i cartoni siano esclusivamente per bambini o servano solo per vendere giocattoli, c'è un sacco di gente che ha creato show per questo scopo, ma quello che facciamo noi è molto più simile al modo in cui i cartoni erano fatti negli anni Trenta e Quaranta, siamo cartoonist che facciamo i cartoni in cui crediamo”.

E cosa ci dice della scelta di far crescere Steven nel film? “È una cosa che ho sempre desiderato fare con la serie, ho sempre voluto che i personaggi si sviluppassero e in questo mi sento legittimata da molti illustri esempi del passato. È estremamente difficile all'interno dell'animazione commerciale far questo coi personaggi perché se cambi il loro aspetto all'improvviso i giocattoli a loro ispirati risultano sbagliati. Quindi nel nostro campo veniamo tutti pesantemente scoraggiati a fare quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo iniziato a farlo con Adventure Time col personaggio di Finn che si sviluppa, anche se non diventava necessariamente più grande, e con Steven Universe volevamo proseguire su quella strada. Visto che il pubblico è sembrato felice di quei cambiamenti, siamo arrivati a un punto in cui Steven poteva diventare più grande. Ci sono voluti moltissimi anni per rendere praticabile questa opzione ma io credo fortemente che sia molto più interessante che i personaggi crescano e quanto a Steven per quanto mi riguarda era l'unico modo per fare questo film, perché è incentrato su come lui si sente per il fatto che è cresciuto”.

Per prepararvi all'appuntamento del 20 marzo con Steven Universe The Movie il personaggio sarà il protagonista di marzo di Ciaotoon Network - Inquinamento, Ciao Ciao!, l’iniziativa targata CN volta a sensibilizzare i giovani spettatori sulle tematiche ambientali. Simone Albrigi, meglio noto con lo pseudonimo Sio, fumettista italiano e star del web (suo il seguitissimo canale YouTube Scottecs che ha quasi raggiunto 2 milioni di iscritti), realizzerà in esclusiva per Cartoon Network una clip animata con protagonista il mitico Steven e le Crystal Gems. Il video – ispirato allo stile del film – avrà come tema portante l’innalzamento del livello del mare a causa dello scioglimento dei ghiacciai. La clip e il behind the scene della sua realizzazione, andranno in onda in esclusiva sul canale a partire dal 9 marzo alle ore 7.00, 13.40 e 20.00. Ad accompagnare il video, una programmazione speciale con il meglio di Steven Universe, per ripercorrere i momenti più importanti dello show.