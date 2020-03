Rai sospende Porta a Porta per il Coronavirus. Vespa furioso: "Questa decisione mi sembra gravissima e pretestuosa"

Anticipazioni TV

La Rai sospende la messa in onda del talk politico per ragioni sanitarie e lo storico conduttore s'infuria.

Molti sono le trasmissioni che, in questi giorni, sono state sospese: Quarta Repubblica, Le Iene Show, La Corrida, I Soliti Ignoti, #CR4 - La Repubblica delle Donne, Domenica Live, Verissimo. Ora, tocca a Porta a Porta, che, da oggi - martedì 10 marzo 2020 - fino a giovedì - 12 marzo 2020 - non andrà in onda. Il suo presentatore non l'ha presa affatto bene. Bruno Vespa, infatti, è convinto che le ragioni per cui il servizio pubblico abbia deciso di chiudere il programma ideato e condotto da lui non siano sanitarie, bensì politiche. Inoltre, il giornalista crede che sia di fondamentale importanza continuare a tenere informati i cittadini, i quali hanno bisogno di essere costantemente aggiornati, e di vederci più chiaro.

Porta a Porta: Vespa furioso perché la Rai ha chiuso il programma

La Rai ha deciso di sospendere lo storico programma, ma il suo conduttore non ci sta.

Qualche giorno prima che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, facesse il tampone e risultasse positivo al Coronavirus, era stato in trasmissione da Vespa, il quale lo aveva ovviamente intervistato. Pertanto, anche il giornalista ha dovuto sottoporsi al test, che sarebbe risultato negativo. Tuttavia, l'incubazione del virus dura almeno 14 giorni; così, in via precauzionale, la Rai ha deciso di chiudere il programma.

Bruno Vespa, però, non ha preso affatto bene questa decisione, e, attraverso un comunicato stampa, non ha tardato a farsi sentire: "Apprendo che la direzione generale della Rai avrebbe deciso di non mandare in onda Porta a Porta nelle giornate di oggi, mercoledì, giovedì. Da soldato, sono abituato da sempre a rispettare le decisioni aziendali. Ma questa mi sembra gravissima e pretestuosa". Ed ha aggiunto: "Nicola Zingaretti è venuto a Porta a Porta nel pomeriggio di mercoledì scorso e ha manifestato i primi sintomi di positività al virus sabato. Il direttore generale dello Spallanzani, professor Ippolito, mi ha confermato che il rischio si limita alle persone che nelle 48 ore precedenti (e non 72, come nel nostro caso) abbiamo avvicinato la persona infetta per più di mezz'ora a meno di un metro di distanza". Per questo motivo, Vespa non crede che il provvedimento preso dall'azienda per cui lavora da anni si fondi su di una ragione sanitaria.

Il giornalista ha dichiarato: "È sconcertante che mentre il Paese chiede sempre più informazione si chiuda una trasmissione importante senza un motivo ragionevole. Debbo purtroppo concludere che la direzione aziendale ha tenuto conto del parere del segretario Usigrai che da sempre considera Porta a Porta un abuso. Ma questo dà alla decisione un sapore politico che mi preoccupa. Mi auguro perciò che domani e dopodomani Porta a Porta possa andare regolarmente in onda nelle modalità che saranno concordate".

Tuttavia, la Rai non ha intenzione di accogliere le lamentale e l'appello di Vespa, come si evince da quanto riportato dall'agenzia AGI: "La trasmissione condotta da Bruno Vespa non può continuare la sua programmazione perchè ha ricevuto lo stop dalla Rai dopo la notizia che il segretario Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è risultato positivo al Coronavirus. Il conduttore dovrà dunque seguire le direttive che il governo ha stabilito per tutti i cittadini italiani nel Dpcm: quarantena per chiunque entri in contatto con un contagiato." D'altra parte, stando a quanto dichiarato dal giornalista, gli è stato negato persino di condurre il talk politico in collegamento dalla propria abitazione, come da lui proposto.