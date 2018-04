Questo nostro amore 80 Fiction Rai: da stasera, domenica 1 aprile 2018

Questa sera, domenica 1 aprile 2018, va in onda la prima puntata di Questo nostro amore 80. La serie tv di Rai1 torna a raccontare le storie dei componenti della famiglia Costa - Ferraris e Strano, che abbiamo lasciato nel natale del 1970. Li ritroviamo catapultati negli anni 80, alle prese con le novità del nuovo decennio e con altre tensioni familiari, causate dalla separazione tra Vittorio (Neri Marcorè) e Anna (Anna Valle). Il mondo sembra cambiato così come sono cresciuti i protagonisti di questi sei appuntamenti in prima serata.

Ecco le anticipazioni degli episodi in onda oggi:





Nel primo episodio, siamo ancora nei primi mesi del 1971 e Vittorio (Neri Marcorè) cerca disperatamente di riconquistare la fiducia di Anna (Anna Valle) dopo il tradimento con Emanuela (Diane Fleri), la sua segretaria. A nulla però servono l’assiduo corteggiamento e le sedute da un’analista. Intanto l’azienda di Vittorio e di Salvatore (Nicola Rignanese) è stata venduta con grande profitto. Teresa (Manuela Ventura), la moglie di Salvatore, non vuole lasciare il suo lavoro al fianco dell’ingegner Marchisio (Andrea Bruschi) ma è costretta a farlo quando partorisce prematuramente una bambina. Benedetta (Aurora Ruffino) e Bernardo (Dario Aita) si trasferiscono con il loro bambino in un vecchio casale mentre Anna prende la decisione di troncare il rapporto con Vittorio quando scopre che Emanuela è rimasta incita. L’uomo, per non soffrire e voltare pagina, accetta di andare a lavorare in Inghilterra.

Nel secondo episodio ritroviamo i protagonisti dopo dieci anni dalla separazione di Vittorio e Anna. È una domenica di fine settembre nel casale di Benedetta e Bernardo. L’ultima nata in casa Strano, Rosa (India Dassie), è una simpaticissima e testarda ragazzina affetta dalla sindrome di Down, Marina (Elena Ferrantini) e Fortunato (Daniele Vita) si sono laureati mentre Domenico (Umberto Vita) ha iniziato una carriera nello spettacolo e ora lavora come intrattenitore sulle navi da crociera. Ciccio (Vittorio Magazzù) e Clara (Neva Leoni) invece frequentano l’ultimo anno di liceo. Anna ha deciso di rendere ufficiale la sua relazione con il suo ex analista Ettore (Stéphane Freiss) e di presentarlo a tutti. Proprio in quei giorni Vittorio, che ora vive a Manchester, decide di tornare per una visita a sorpresa e alla fine comunica la sua intenzione di non ripartire più.

Questo nostro amore 80 ci aspetta questa sera, domenica 1 aprile 2018, alle 21.25 su Rai1.