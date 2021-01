Anticipazioni TV

Questo è un uomo: la docufiction su Primo Levi in prima visione il 30 gennaio su Rai 1

Daniela Catelli di 29 gennaio 2021

In occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto, Rai Fiction rende omaggio a Primo Levi con la docufiction su Primo Levi Questo è un uomo, in onda il 30 gennaio alle 22.45.