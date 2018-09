Questione di Karma: Il Film Stasera su Rai 1

Lo stravagante erede di una dinastia di industriali e un eccentrico esoterista francese, interpretati rispettivamente da Fabio De Luigi e da Elio Germano, sono i protagonisti di Questione di Karma, il film diretto da Edoardo Falcone (già regista di Se Dio Vuole, con Marco Giallini e Alessandro Gassmann), in onda questa sera, mercoledì 5 settembre, alle 21.25 in prima visione in chiaro su Rai Uno.



Il film è una divertente commedia, ricca di momenti di comicità, che vede nel suo cast anche Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo, Corrado Solari, Isabella Ragonese, Philippe Leroy, Eros Pagni e Stefania Sandrelli, e racconta di come l'incontro tra questi i due protagonisti principali, personaggi fuori dal comune, cambierà la vita di entrambi, e di come, in modo simile a quello che accade nella vita reale, anche le situazioni più improbabili possono trasformarsi in occasioni di riscatto.



La trama ufficiale del film Questione di Karma:

Giacomo (Fabio De Luigi) è lo stravagante erede di una dinastia di industriali: la sua è una vita segnata dalla scomparsa del padre quando era molto piccolo e, più che interessarsi all'azienda, preferisce occuparsi delle sue mille passioni. L'incontro con un eccentrico esoterista francese, però, cambia le sue prospettive: lo studioso infatti afferma di aver individuato l'uomo in cui si è reincarnato suo padre. Trattasi di tal Mario Pitagora (Elio Germano), un uomo tutt'altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza città. Questo incontro apparentemente assurdo cambierà la vita di entrambi.

L'appuntamento con Questione di Karma insieme a Fabio De Luigi ed Elio Germano è per stasera, mercoledì 5 settembre 2018, alle 21.25 su Rai Uno.

