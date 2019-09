Quel che sapeva Maisie: il film con Julianne Moore stasera su Rai Movie

Anticipazioni TV

Insieme a Steve Coogan e Alexander Skarsgård, l'attrice è protagonista di un libero adattamento di un romanzo di Henry James.

Ci sono film che raccontano bene i bambini perché guardano il mondo, in particolare il mondo dei grandi, con i loro occhi, alternando indulgenza a incomprensione, amore a tristezza. Quel che sapeva Maisie ne è un ottimo esempio. Interpretato da attori di primo piano come Julianne Moore, Alexander Skarsgård e Steve Coogan, è stato presentato al Toronto Film Festival nel 2017 ed è diretto da Scott McGehee e David Siegel. Va in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie.

Il trailer di Quel che sapeva Maisie

Quel che sapeva Maisie: Il trailer italiano del film - HD

Maisie è una bambina di sei anni molto intelligente e molto più matura della sua età. Quando i suoi genitori, una rockstar e un mercante d'arte, decidono di divorziare, la piccola si ritrova al sballottata fra la mamma e il papà. A complicare la situazione e a confondere sempre di più Maisie, entrano in scena, e in famiglia, una tata di nome Margo e un bel barista.

Quel che sapeva Maisie è un liberissimo adattamento di "Ciò che sapeva Maisie", romanzo dello scrittore americano Henry James pubblicato nel 1897. Al contrario del libro, il film è ambientato negli anni Duemila e regala a Julianne Moore un personaggio eccentrico, ma fragile e a suo modo seducente. Per interpretarlo al meglio, l'attrice si è ispirata a Curtney Love e Patti Smith. Brava quasi quanto lei è la piccola Onata Aprile. Senza la sua recitazione low key e la sua morbida passività, la dolcezza del racconto di certo un po’ si perderebbe e il dramma avrebbe la meglio sull'ironia che accompagna la rappresentazione del contesto caotico in cui la bimba vive e agisce, che poi è una New York un po’ posh, un po’ fricchettona e un po’ finto-intellettuale. Avendo solo sei anni all'epoca delle riprese, la piccola ha imposto alla troupe non tirar tardi con le riprese, e nell'unica scena che è stata girata di sera/notte, si è addormentata, e il regista non ha avuto cuore di svegliarla. Da non sottovalutare il cast maschile del film, in primis Alexander Skarsgård, all'epoca già una star grazie alla serie tv True Blood. Quanto a Steve Coogan, il suo personaggio non è certo una "pasta d’uomo" come lo Stan Laurel di Stanlio & Ollio.