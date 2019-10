Quarto Grado, stasera l'omicidio Vannini e il caso di Mario Cipollini su Rete4

Anticipazioni TV

Stasera, venerdì 18 ottobre, nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda alle 21.25 su Rete4. Temi principali della serata saranno il caso dell’omicidio Vannini e le accuse rivolte dalla moglie all'ex ciclista Mario Cipollini.

Quarto Grado, le anticipazioni di stasera

Si tornerà a parlare del delitto di Marco Vannini, il ragazzo morto a Ladispoli il 17 maggio 2015, a casa della fidanzata Martina Ciontoli. In primo grado, Antonio Ciontoli, padre della giovane, è stato condannato a 14 anni di reclusione con l’accusa di omicidio volontario. In secondo grado, la pena è stata ridotta a cinque anni di carcere per omicidio colposo. Attesa a febbraio 2020 la sentenza della Cassazione. Nel frattempo, la procura di Civitavecchia ha archiviato il procedimento contro l’ex maresciallo dei carabinieri Roberto Izzo, coinvolto nel caso da Davide Vannicola, che lo accusava di aver aiutato Ciontoli la notte del delitto. Il signor Vannicola sarà ospite in studio per raccontare la sua versione dei fatti.

I riflettori verranno puntati anche su un altro caso di cronaca, quello che vede protagonista l’ex campione di ciclismo Mario Cipollini. Lo sportivo è stato accusato dall’ex moglie Sabrina Landucci di stalking, minacce e percosse. Secondo quanto dichiarato dalla Landucci nella seconda udienza del processo a Lucca, durante una lite, l’atleta le avrebbe addirittura puntato una pistola alla testa.

