Quarta Repubblica, Anticipazioni: stasera il Summit sull'immigrazione su Rete4

Il Summit sulla gestione dei migranti, la Bibbia Verde della mafia nigeriana e il New Green Deal del governo Conte bis.

Stasera, lunedì 23 settembre, a partire dalle 21.25 su Retequattro, andrà in onda la nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro.

Quarta Repubblica, i temi della puntata di oggi

Tema centrale del programma sarà il mini-summit sulla gestione dei migranti che si tiene oggi a La Valletta, insieme ai ministri dell’Interno di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia (paese presidente di turno dell’Unione Europea). Nel corso della serata, aggiornamenti sul tema con collegamenti in diretta e reportage realizzati a Calais (Francia), Castel Volturno e Lampedusa.

E ancora, le telecamere della trasmissione mostreranno, in esclusiva, i passaggi fondamentali presenti all'interno della cosiddetta Bibbia Verde, il testo contenente le regole e gli obiettivi della mafia nigeriana, a cui gli investigatori hanno dato la caccia per anni.

Infine, sarà dedicata attenzione anche alle nuove tasse ambientali previste dal Green New Deal, il patto alle imprese proposto dal premier Giuseppe Conte.

Tra gli ospiti, il vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana, il senatore Gianluigi Paragone (M5S), Simona Bonafè (Pd), l’europarlamentare Licia Ronzulli (Forza Italia) e lo scrittore Giulio Cavalli.

Non perdete la nuova puntata di questa sera con Quarta Repubblica in onda come sempre su Rete 4 alle 21.25.