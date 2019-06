Quarta Repubblica Anticipazioni: Europa e Matteo Salvini

Stasera, lunedì 24 giugno, a partire dalle 21.25 su Retequattro, andrà in onda un nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro.

I temi principali di stasera

Tema principale dell’appuntamento di stasera sarà il dibattito tra Europa e Governo italiano. Altro argomento importante sarà il viaggio del Ministro degli Interni Matteo Salvini in America e i suoi retroscena politici.

Facendo riferimento allo scandalo Procure, per cui sono stati scoperti casi di corruzione presso il Consiglio Superiore della Magistratura, il filosofo Massimo Cacciari discuterà del tema della giustizia.

Durante la puntata ci sarà un’intervista a Marcello De Vito, esponente del Movimento Cinque Stelle, ex presidente del Consiglio comunale, accusato di corruzione e attualmente in carcere a causa di alcune tangenti girate per la costruzione del nuovo stadio della Roma.

Niccolò Porro parlerà infine di integrazione, presentando un servizio sulla Danimarca. Nel paese scandinavo sono entrate di recente in vigore delle innovative misure anti-ghetto, che mirano a promuovere l’integrazione dei cittadini extracomunitari nella società.

A proposito di immigrazione, saranno preziose le testimonianze di alcuni migranti che raccontano come avvengono le traversate in mare: il viaggio sulle barche-madri e il seguente spostamento in imbarcazioni più piccole, in prossimità delle coste italiane.

Non perdete la nuova puntata di questa sera con Quarta Repubblica in onda come sempre su Rete 4 alle 21.25.