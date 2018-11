Qualcosa di nuovo: Il Film Stasera su Rai 3

Sono ottime prove d'attrice quelle di Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti in Qualcosa di nuovo, il film in onda questa sera, venerdì 23 novembre, alle 21.13 su Rai Tre.

Adattando il suo stesso testo teatrale intitolato La scena, la sceneggiatrice e regista Cristina Comencini realizza un film in cui molte donne si possono riconoscere. La storia di Qualcosa di nuovo racconta le attuali difficoltà di donne belle, di mezz'età e affermate professionalmente, magari anche con figli e un matrimonio alle spalle, che faticano nel trovare una dimensione sentimentale.

Le attrici protagoniste che incarnano queste donne sono appunto Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti. Nel film i loro personaggi sono a un punto fermo, ma è l'inatteso arrivo di un ragazzo più giovane che riuscirà a sbloccare sia loro due sia se stesso.



Il Trailer del film:



Qualcosa di nuovo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale del film:

Qualcosa di nuovo, il film scritto e diretto da Cristina Comencini, vede protagoniste Lucia (Paola Cortellesi) e Maria (Micaela Ramazzotti) due amiche che si conoscono da sempre ma che non potrebbero essere più diverse una dall'altra. Lucia ha chiuso col genere maschile, Maria invece non riesce proprio a farne a meno.

Una sera nel suo letto capita l'Uomo perfetto. Bello, sensibile, appassionato, maturo.

Il mattino però porta con sé incredibili sorprese e, tra equivoci, grandi bugie e piccoli abbandoni, Lucia e Maria si prenderanno una bella vacanza da se stesse. Forse quel ragazzo (Eduardo Valdarnini) incontrato per caso è davvero l'Uomo che tutte cercano perché con le sue semplici teorie riesce a fare la vera radiografia delle loro vite, a buttare all'aria abitudini e falsi miti e a rivoluzionare ogni desiderio e ogni certezza.