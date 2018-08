Professore per amore: Il Film Stasera su Rai1

Uno sceneggiatore Premio Oscar ora caduto in disgrazia. E' questo il personaggio interpretato da Hugh Grant in Professore d'amore, il film in onda stasera, lunedì 20 agosto, alle 21.25 su Rai Uno.

Scritta e diretta da Marc Lawrence, già regista di altri 3 film con Grant, ovvero Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, Scrivimi una canzone e Che fine hanno fatto i Morgan?, questa commedia del 2014 vede nel suo cast di protagonisti anche Marisa Tomei, J.K Simmons e Bella Heathcote.



Professore per amore: Il trailer italiano del film - HD

Il film racconta di come il protagonista Keith Michaels, le cui sceneggiatura sono ormai snobbate da Hollywood, si trovi costretto ad accettare l'offerta di un corso di sceneggiatura in un'università decentrata vicino New York. Non ha però alcuna voglia di insegnare a scrivere e, una volta formata la classe, cerca di fare il meno possibile. Sarà però costretto dalle circostanze a impegnarsi anche grazie alla presenza di due studentesse decisamente molto diverse tra loro.





Ecco la trama ufficiale del film Professore per amore:

Nel 1998 lo sceneggiatore Keith Michaels era all'apice della fama: autore di un film di successo che gli era valso l'Oscar, una bellissima moglie, un figlio, un grande senso dell'umorismo e un fascino tutto British. Quindici anni dopo Keith, sulla soglia dei 50, non scrive da tempo, è divorziato, sull'orlo del lastrico. Lontano da Hollywood, si trasferisce per tenere un corso di sceneggiatura in un'università fuori New York, a Binghamton. L'idea di insegnare e di lasciare la città non lo alletta per nulla, ma l'uomo spera di tirar su un po' di soldi e riacquistare un po' di autostima, magari seducendo qualche giovane studentessa. Mai e poi mai avrebbe immaginato di incontrare una donna, madre single, che cambierà la sua vita e, soprattutto, di appassionarsi così tanto all'insegnamento, che si rivelerà una vera e propria seconda chance per diventare un uomo migliore.