PresaDiretta: stasera l'inchiesta "Italia spaccata" su Rai3

Il reportage di stasera è incentrato sul divario fra il nord e il sud del paese.

Stasera, lunedì 7 ottobre, andrà in onda su Rai3 alle 21.45, la quinta puntata di PresaDiretta, il programma di attualità condotto dal giornalista Riccardo Iacona. Tema principale sarà il divario tra meridione e settentrione nel Belpaese.

PresaDiretta, le anticipazioni del quinto appuntamento

La prima inchiesta, intitolata Italia spaccata, mostrerà le differenze macroscopiche tra le regioni a nord e a sud della nazione, in special modo per quanto riguarda la sanità, la scuola, le infrastrutture, i trasporti, il turismo e il mondo del lavoro. Sarà un viaggio che metterà in evidenza i cronici ritardi del meridione e la ricchezza di regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Nonostante nel sud Italia ci siano eccellenze nel settore della ricerca e distretti industriali molto avanzati, il suo ritardo strutturale rallenta lo sviluppo dell’intero Paese. Eppure il settentrione ha bisogno del meridione come mercato interno e come fornitore di materie prime: nord e sud sono quindi molto legati fra loro. A PresaDiretta si cercherà di capire come da questa situazione si possa recuperare la coesione nazionale e rilanciare l’economia del Paese.

Ospiti in studio saranno Giuseppe Provenzano, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, per ragionare sul futuro del Meridione. Parteciperà anche Deborah Cinquepalmi, assessore alla Pubblica Istruzione di Taranto, e Franco Guzzetti, assessore alle Infrastrutture di Melzo in Lombardia. In studio ci sarà anche Isaia Sales, saggista che si è a lungo occupato di questioni meridionali, e i ragazzi dell’Associazione DaSud, che si batte per contrastare le mafie.

Per la rubrica Futuro Presente, verrà presentata l’inchiesta Cibo geniale, che racconterà di una straordinaria innovazione biologica, denominata Crispr: si tratta di una sofisticata tecnica di editing genetico, che permette di migliorare la qualità di prodotti alimentari come ortaggi, frutta e frumento.

PresaDiretta va in onda stasera alle 21.45 su Rai3.