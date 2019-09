PresaDiretta riparte stasera su Rai3

Anticipazioni TV

Torna il programma di attualità condotto da Riccardo Iacona.

Stasera, lunedì 2 settembre, alle 21.45 su Rai3, torna l’appuntamento con PresaDiretta, il programma di attualità condotto da Riccardo Iacona. La nuova stagione, composta da sette episodi, si preannuncia ricca di novità.

PresaDiretta, le anticipazioni di stasera

Nella prima puntata, si affronta il difficile, e poco discusso, tema del cosiddetto Inverno Demografico Italiano: il recente rapporto dell’Istat ha certificato che l’Italia è, dopo il Giappone, il Paese più vecchio del mondo. Gli italiani rischiano dunque di estinguersi. Con appena 1,3 figli per donna in media, il Bel Paese non raggiunge la soglia minima di sostituzione, cioè numero di figli necessario per rimpiazzare i decessi. I problemi causati dall'invecchiamento della popolazione si abbattono poi sulla sanità, sulle scuola, sulla forza lavoro e anche sulle pensioni.

Per capire il motivo di questo fenomeno, gli inviati di PresaDiretta sono andati in Liguria, la regione italiana con più anziani, per poi passare in Francia, dove invece è in atto un vero boom di nascite. Infine i reporter arrivano in Canada, la nazione con il più alto numero di immigrati pro capite al mondo, dove il multiculturalismo è usato come strumento per combattere la denatalità. Interverranno in studio la scrittrice Michela Murgia, la vicepresidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari Emma Ciccarelli, un gruppo di ragazzi italiani che hanno lasciato l’Italia per lavorare all’estero, una coppia mista con una storia di razzismo quotidiano da raccontare.

La seconda pagina della trasmissione, novità di questa edizione, si chiama Futuro Presente, ed è uno spazio dedicato a inchieste sull'innovazione: città a zero emissioni, agricoltura molecolare, la battaglia contro la plastica. Pfas, il veleno invisibile è il titolo del reportage di stasera, che tratta del più grande caso di inquinamento delle acque, causato da sostanze chimiche usate per impermeabilizzare moltissimi prodotti di uso quotidiano, dai vestiti alle padelle. I reporter del programma cercano di scoprire quali rischi sanitari sta correndo la popolazione contaminata da queste sostanze.

PresaDiretta va in onda stasera alle 21.45 su Rai3.