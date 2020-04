Power Players: da oggi in Prima TV assoluta su Cartoon Network serie animata

Anticipazioni TV

Le straordinarie avventure di Axel e dei suoi amici giocattoli arrivano in TV. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì, alle 16.10.

Le straordinarie avventure di Axel e dei suoi amici giocattoli debuttano da oggi, 20 aprile, in Prima Tv Assoluta su Cartoon Network (canale 607 di Sky). "Power Players", la nuovissima serie animata all'insegna del divertimento e dell'azione, che trascinerà gli spettatori nell’incredibile mondo dei giocattoli animati. L'appuntamento è dal lunedì al venerdì alle ore 16.10.



Quale bambino non ha desiderato almeno una volta che i propri giochi prendessero vita per poter vivere con loro fantastiche avventure? È proprio quello che succede ad Axel, il protagonista della serie.



La sua vita di ragazzino di 9 anni viene sconvolta quando scopre che suo zio Andrews, inventore di giocattoli, ha creato una serie speciale di giocattoli viventi, i Power Players, che possono essere animati grazie a dei portentosi braccialetti, i Power Bandz. È così che Axel incontra la sua squadra di inseparabili amici – lo snodato bambolotto lottatore di wrestling Masko, la lucertola giocattolo star della tv Galileo, l’orsetto di peluche dall’animo combattente Barbarorso, la tenera Bobbie Blobby alla guida del suo robot mecha gigante, il tostissimo militare giocattolo Sergente Charge e il lento robottino Slobot - e scopre di potersi trasformare lui stesso in un eroe giocattolo, con tanto di accessori tecnologici, diventando così l’imbattibile Super Axel.



Ma i guai per il gruppo di super giocattoli sono dietro l’angolo, perché a prendere vita grazie ai Power Bandz è anche il perfido Testa Matta, primo esperimento mal riuscito di zio Andrews su un supereroe giocattolo. Testa Matta è infatti scappato dal laboratorio e, insieme alla sua armata di malvagi complici, è intenzionato a portare a termine una spaventosa missione: rubare ad Axel i braccialetti Power Bandz e usarli per costringere tutti gli umani a diventare giocattoli sotto il suo potere, conquistando così il mondo intero. Axel e i suoi amici faranno quindi di tutto per ostacolare i suoi terribili piani: ma senza farsi scoprire dallo zio Andrews, all'oscuro di tutto, e facendosi aiutare dalla vicina di casa Zoe.