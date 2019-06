Pompei con Kit Harington Stasera in TV su Rai 2

Va in onda stasera su Rai 2 alle 21:20 Pompei (2014) con il Kit Harington del Trono di Spade ed Emily Browning, diretti da Paul W. S. Anderson, più noto come autore dei Resident Evil. Si tratta di un lungometraggio di genere romantico-catastrofico, sullo sfondo ovviamente della tristemente celebre eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Il fortissimo gladiatore Milo (Harington), precedentemente schiavo, si trova durante la tragedia a cercare di salvare Cassia (Browning), la donna di cui è innamorato, promessa sposa a un senatore corrotto. E' una corsa contro il tempo, perché l'intera città di Pompei sta collassando. Nel cast ci sono anche Carrie-Anne Moss, Kiefer Sutherland e Jared Harris.

Pare che Harington, per prepararsi al ruolo fisicamente impegnativo, si sia tuffato in allenamenti e diete ben pianificate. Prima è ingrassato di quasi 13 chili in 5 settimane (3.000 calorie al giorno). In una seconda fase li ha persi mentre allo stesso tempo si allenava intensamente in palestra (tre volte al giorno per sei giorni a settimana!), mirando a cesellare l'aspetto e a gonfiare i muscoli. La scena in cui Milo appare nell'arena è stata girata per ultima dal regista, proprio per consentire a Kit di avere l'aspetto migliore. Nonostante la fatica, diversi hater su internet hanno accusato la produzione di aver aumentato digitalmente gli addominali dell'attore, cosa che Anderson ha sempre fermamente negato!



Pompei: Il Trailer Ufficiale in Italiano - HD