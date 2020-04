Pomeriggio in TV: I Film di Oggi Venerdì 10 Aprile 2020

Anticipazioni TV

In onda oggi pomeriggio sui canali TV in chiaro: Il colore viola, Hop, Un matrimonio inaspettato, La storia di una monaca, The Burning Plan e Tutti gli uomini del deficiente e tanti altri film.

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto.

Film oggi pomeriggio in TV. Tra quelli in onda oggi sui canali TV in chiaro: Il colore viola, Hop, Un matrimonio inaspettato, La storia di una monaca, Burning Plan e Tutti gli uomini del deficiente.

Il colore viola

(Drammatico, USA 1985, durata: 151 min) in onda alle 14:12 su Iris

Un film di Steven Spielberg con Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery e Oprah Winfrey







Trama del film Il colore viola: Il colore viola, il film drammatico del 1985 diretto da Steven Spielberg, racconta la condizione delle donne afro-americane agli inizi del secolo scorso attraverso la storia lunga quaranta anni di una di loro. Nei primi anni del ‘900, in Georgia, la sedicenne Celie Harris, a seguito delle violenze sessuali subite dal padre (, partorisce due bambini che le vengono tolti con la forza per affidarli in adozione. Il padre, a questo punto, decide di disfarsi della ragazza, dandola in moglie ad Albert Johnson , un vedovo con tre figli che tutti chiamano Mister. Nella nuova casa il destino di Celie non cambia, ancora stupri e percosse per lei, non conosce affetto se non quello della sorella minore Nettie che la raggiunge nella nuova casa per sfuggire agli abusi del padre. Nel periodo in cui vivono insieme, Nettie insegna a Celie a leggere e scrivere ma, un giorno, decide di scappare perché Mister inizia a riservarle attenzioni inopportune che, presto, si trasformeranno in nuove violenze. Prima di andare, però, Nettie promette alla sorella maggiore che mai, per nessun motivo, smetterà di scriverle, fino al giorno della sua morte. Ma nessuna delle sue lettere arriverà mai alla destinataria, perché Mister le intercetterà tutte e le nasconderà sotto un’asse del pavimento.Passano gli anni e ritroviamo Celie adulta, completamente rassegnata al proprio destino, così sottomessa da considerare ormai giusto e normale il modo in cui viene trattata. Quando Harpo , il figlio maggiore di Mister, le chiede se deve picchiare la moglie Sofia per renderla più ubbidiente, come gli ha consigliato il padre, Celie risponde di sì, vedendo la violenza come unica relazione possibile fra un uomo e una donna. Nessuno squarcio di consapevolezza si insinua nella mente di Celie fino a quando nella sua vita non entra Shug Avery, cantante e ballerina ex amante di Mister, una donna indipendente e ribelle che instaura con Celie un rapporto molto profondo.

Hop

(Commedia, Family, Animazione, USA 2011, durata: 95 min) in onda alle 15:45 su Italia 1

Un film di Tim Hill con le voci italiane di Francesco Facchinetti e Luca Argentero



Hop: trailer 2

Trama del Film Hop: il film di animazione diretto da Tim Hill, segue le vicende di Fred, un giovane pigro e disoccupato che nella vita non ha concluso molto finora. Una sera, mentre sta girando in macchina, investe per errore il Coniglio di Pasqua (doppiato in originale da Russell Brand e nella versione italiana da Francesco Facchinetti), detto C.P. Il Coniglio ha deciso di andare ad Hollywood per inseguire il suo sogno, diventare musicista.

Dopo quanto accaduto, Fred si trova costretto ad accudire un ospite che ha necessità di parecchie cure e ben presto si rivela molto, molto fastidioso. C.P. si abitua alle comodità della casa di Fred, che impazzisce letteralmente a stargli dietro e a evitare che combini continuamente guai. Tra i due nasce un rapporto di reciproca comprensione e di supporto, tra risate e litigi. Entrambi impareranno una lezione molto preziosa e dovranno, ognuno a modo proprio, imboccare la strada per il loro futuro e crescere.

Un matrimonio inaspettato

(Sentimentale, USA 2018, durata: 90 min) in onda alle 16.05 su TV8

Un film di W.D. Hogan con Nicole Gale Anderson, Parker Young, Karissa Staples, Alisha Wainwright, Stephen Colletti



Un matrimonio inaspettato: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Un matrimonio inaspettato: il film diretto da W.D. Hogan, è la storia di una wedding planner specializzata nell'organizzazione di secondi matrimoni. Abby Amderson (Nicole Gale Anderson) vive a Los Angeles, dove gestisce un'attività molto particolare: offrire agli sposi a cui non è andata bene la prima volta, una nuova cerimonia talmente bella e spettacolare da fargli dimenticare la prima. Ama il suo lavoro, ma quando sua cugina Emily (Karissa Lee Staples) le chiede di organizzarle una nuova cerimonia di matrimonio, durante la quale lei e suo marito Dan (Stephen Colletti) rinnoveranno i propri voti, per Abby è l'inizio di un incubo.

Tornata nella sua città natale dopo tre lunghi anni d'assenza, Abby sarà infatti costretta a interagire con Peter (Parker Young), il fratello dello sposo nonché suo ex fidanzato. Con riluttanza, la giovane accetta di portare a termine l'organizzazione del secondo matrimonio, ma, contro ogni pronostico, giorno dopo giorno inizia a chiedersi se la relazione tra lei e Peter fosse davvero il disastro che ricorda. Nonostante gli anni passati, infatti, tra i due sembra non essersi mai spenta la fiamma dell'amore, che, grazie alla vicinanza forzata, finirà per venire fuori in tutta la sua forza. Riuscirà Abby a mettere da parte i rancori appartenenti al passato e a dare una nuova possibilità alla sua storia d'amore con l'affascinante Peter?

La storia di una monaca

(drammatico, USA 1959, durata: 150 min), in onda alle 16 su Rete 4.

Un film di Fred Zinnemann, con Audrey Hepburn, Peter Finch, Edith Evans, Peggy Ashcroft, Dean Jagger, Mildred Dunnock e Beatrice Straight.



La storia di una monaca: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film La storia di una monaca: La storia di una monaca, il film diretto da Fred Zinnemann, vede protagonista Gabriella Van der Mal (Audrey Hepburn), figlia di un noto medico belga. Giunta all'età di ventun anni, la giovane donna decide di entrare in convento.

Il padre, conoscendone il carattere, le fa presente con molta delicatezza il pericolo di prendere una risoluzione sbagliata; ma quando sua figlia si mostra ferma nel suo proposito e pronta ad accettare la rigida disciplina conventuale, egli, pur soffrendo nel vederla allontanarsi, è felice d'accompagnarla al monastero.

I mesi del noviziato e gli anni di perfezionamento come infermiera sono un periodo assai duro per Gabriella, che ha preso il nome di Suor Lucia: la regola, l'obbedienza, l'annullamento della propria personalità non diventano, come la suora sperava, norma di vita serenamente accettata e praticata con gioia, ma cagione di atroci sofferenze.

Suor Lucia spera di poter svolgere la sua missione nel Congo, ma viene mandata ad Anversa, in una casa di cura, dove un'alienata le fa passare un brutto momento. Inviata nel Congo, si dedica instancabilmente al suo lavoro di infermiera, ma è combattuta fra l'obbligo di adempiere i doveri religiosi e l'ansia di dedicarsi senza limitazioni alla cura degli ammalati.

The Burning Plan