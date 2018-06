Pino E', stasera il tributo Rai1 a Pino Daniele: chi saranno gli ospiti

Questa sera, giovedì 7 giugno 2018, direttamente dallo Stadio San Paolo di Napoli, il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, andrà in diretta su Rai1 e Rai Radio2 a partire dalle 20.35.

Nella amatissima città che gli diede i natali nel 1955, si celebrerà la musica di Pino Daniele, un grandissimo artista prematuramente scomparso, con un evento strepitoso e senza precedenti. A ricordare i 40 anni di carriera del celebre cantautore napoletano, tantissimi ospiti dal mondo della musica e dello spettacolo si esibiranno e parteciperanno alla serata in onore, non solo di un vero artista, ma per molti di loro, anche un grande amico.

Vedremo sul palco dello Stadio San Paolo: Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Tullio De Piscopo, Elisa, Emma, Tony Esposito, Giorgia, J-Ax, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Ron, Tiromancino, Giuliano Sangiorgi, James Senese, Antonello Venditti, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Agostino Marangolo, Ernesto Vitolo, Loredana Bertè, Clementino, Teresa De Sio, Enzo Gragnaniello, Irene Grandi, Il Volo, Marcus Miller, NCCP - Nuova Compagnia Di Canto Popolare, Raiz, Massimo Ranieri, Red Canzian, Francesco Renga, Paola Turci, Ornella Vanoni.

A presentare e completare la serata ci saranno anche: Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Pierfrancesco Favino, Enrico Brignano, Edoardo Leo, Vincenzo Salemme, Marco Giallini, Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Mariangela D'Abbraccio, Enzo Decaro e molti altri ancora come gli immancabili compagni di band Vai mo’ e Nero a Metà, i quali hanno condiviso con Pino moltissime storie di vita e di musica.

Il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli ha dichiarato:

Rai1 non poteva restare in disparte in un appuntamento così importante per la cultura, la musica, l'arte napoletana e quindi italiana. Lo fa affidando a una grande prima serata, emotiva e intensa, le parole e la musica di Pino Daniele. Lo fa tramite grandissimi interpreti e in una ambientazione da brividi: quella Napoli che ha fatto nascere Pino, che lo ha fatto diventare quello che era e che gli ha permesso di raccontarla al mondo intero sia con le lacrime che con il sorriso, ma sempre con grande amore.

A completare la serata il video di Resta quel che resta, il brano inedito di Pino Daniele inciso più di nove anni fa e solo recentemente ritrovato.

Pino E' ci aspetta questa sera, giovedì 7 giugno 2018, su Rai 1 dalle 20.35.