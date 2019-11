Pezzi Unici, Anticipazioni: Stasera la seconda puntata della Serie TV Fiction con Sergio Castellitto

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento per la Fiction di Rai 1 che vede Sergio Castellitto nei panni di un artigiano fiorentino alle prese con un gruppo di ragazzi difficili.

Torna stasera su Rai 1 con la seconda puntata, Pezzi Unici, la nuova serie in sei serate firmata da Cinzia TH Torrini, che vede nel cast: Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri e i cinque "Pezzi Unici" interpretati da giovani attori esordienti.

La Trama della serie Pezzi Unici

Vanni è un artigiano fiorentino con una lunga tradizione alle spalle, un uomo tutto d'un pezzo, vecchio stampo, eccezionale nel suo lavoro. Come artigiano è ineguagliabile, ma come genitore purtroppo ha fallito: Lorenzo, suo figlio, un'artista ribelle ma tanto talentuoso, si è perso a causa della droga ed è morto. Suicidio, o almeno così pare. Eppure Lorenzo, soprattutto negli ultimi tempi, sembrava aver trovato uno scopo capace di aiutarlo nella sua personale battaglia contro la droga: un corso di artigianato in una casa famiglia. Gli allievi di questo corso, cinque ragazzi problematici e con un passato drammatico, sono i "Pezzi Unici" protagonisti di questa storia. Per loro, sempre in bilico fra speranza e dannazione, il corso rappresenta un'ancora di salvezza e Vanni, spinto dal senso di colpa per la morte del figlio, decide di farsene carico continuando l'opera di Lorenzo. In ogni episodio i riflettori saranno puntati su uno dei ragazzi, attraverso dei flashback, scopriremo il dramma personale vissuto dal protagonista della puntata e il pezzetto di verità che detiene sulla morte sospetta di Lorenzo. Come in un puzzle, l’incastro dei flashback, porterà Vanni a scoprire il mistero che si cela dietro l'omicidio del figlio.

Pezzi Unici: le Anticipazioni della puntata di Stasera

Ep. 3: In bottega si presenta un designer alla moda per proporre a Vanni una collaborazione, ma l'artigiano, infastidito dall'atteggiamento superficiale dell'uomo, rifiuta. Il designer nota e appezza alcuni disegni di Erica e questo fa arrabbiare l'artigiano che affronta la ragazza per capire perché la polizia l'ha interrogata durante la notte bianca. Assalito da sospetti, Bandinelli litiga ancora una volta con Anna che continua a negargli l'accesso alle schede personali dei ragazzi.

Ep. 4: Vanni, sempre più in conflitto con Erica, cerca di farsi rivelare la verità sul suo rapporto con Lorenzo: la ragazza ammette che è stato un mentore per lei, nient'altro. La situazione mette in agitazione anche gli altri ragazzi: il comportamento di Erica sta attirando troppo l'attenzione e la stessa Anna decide di intervenire, minacciando la giovane di scrivere una relazione negativa sul suo percorso di riabilitazione.

La Fiction Pezzi Unici va in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21.25.