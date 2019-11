Pezzi Unici, Anticipazioni 1° dicembre: la terza puntata della Serie TV Fiction con Sergio Castellitto

Anticipazioni TV

Torna lunedì 1° dicembre con il terzo appuntamento la Fiction di Rai 1 con Sergio Castellitto. Scopriamo le Trame Ufficiali degli episodi 5 e 6.

Conquista la prima serata della domenica la serie TV Pezzi Unici con 4.614.000 spettatori e uno share del 20,2%. La fiction di Rai 1 firmata da Cinzia TH Torrini, che vede nel cast Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri e i cinque "Pezzi Unici" interpretati da giovani attori esordienti, tornerà con il terzo appuntamento la prossima domenica. Nel frattempo le prime due puntate sono visibili in streaming su RaiPlay. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni riguardo alle trame ufficiali dei prossimi due episodi - il cinque e il sei - in onda sempre sul Primo Canaledomenica 1 dicembre 2019 a partire dalle 21.25.

Pezzi Unici: anticipazioni della terza puntata

Prima Stagione, quinto episodio

Il padre di Lapo, morto prematuramente quando lui era ancora piccolo, faceva il falegname. Dopo la sua scomparsa, Lapo ha avuto una vita difficile: madre drogata e patrigno violento e spacciatore. Fra tutti i Pezzi Unici, Lapo è sicuramente quello più irascibile ma a Vanni piace perché è un buon artigiano. Quando Linda, sua madre, esce dalla comunità e rientra nella vita del giovane, Lapo però, entra in crisi. E con lui anche la sua fidanzata Valentina e gli altri Pezzi Unici: i ragazzi temono Linda scopri il loro segreto. Anche Vanni affronta un momento complicato perché Chiara è decisa a rendere definitiva la loro separazione. In laboratorio la tensione è altissima. Un cliente, arrivato insieme alla nonna per comprare nella bottega di Vanni, provoca i Pezzi Unici e Lapo scatta con violenza. La vittima ingigantisce l'incidente e Lapo rischia la denuncia.

Prima Stagione, sesto episodio

In seguito alla baruffa che è quasi costata una denuncia a Lapo, la Municipale ha fatto un sopralluogo nel laboratorio di Vanni riscontrando numerose irregolarità. La bottega viene chiusa e vengono apposti i sigilli e l'artigiano, per poter riaprire deve provvedere a mettere tutto in regola facendo dei costosi lavori di ristrutturazione. Vanni quel denaro non ce l'ha e, orgoglioso com'è, rifiuta l'aiuto del cognato, l'antiquario Carlo. Risolve però grazie ad uno scambio con un prete che gestisce una cooperativa: assieme ai "pezzi unici" realizza un lavoro di restauro presso un monastero e in cambio ottiene i lavori in muratura alla sua bottega. Nel frattempo assisteremo a sviluppi importanti nelle relazioni fra i personaggi: Vanni tenta un riavvicinamento con Chiara, Carlo si è invaghito di Jess, Beatrice fa il primo passo con Elia ma viene delusa. Il rapporto che alla fine sembra funzionare meglio è quello tra Lapo e Valentina, ma Linda diventa sempre più minacciosa. Lapo è quindi costretto a trovare un modo per uscire da questa situazione e salvare la sua storia. Elia riesce a fermarlo giusto in tempo, ma tra i due esplode un confronto molto violento. Vanni, origliando di nascosto, ha la conferma ai suoi sospetti: dietro la morte di suo figlio c'è qualcosa di losco.

La terza puntata della Fiction Pezzi Unici va in onda lunedì 1 dicembre 2019 su Rai 1 a partire dalle 21.25.