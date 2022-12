Passaporto per la Libertà: Stasera l'Ultima Puntata in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Se avete perso la prima puntata e la seconda, potete recuperarle gratuitamente on demand su Mediaset Infinity.

Stasera, venerdì 9 dicembre 2022, appuntamento con l'Ultima Puntata di Passaporto per la Libertà. La Fiction, tratta da una storia vera e divisa in tre prime serate, va in onda alle ore 21.45 su Canale5. Scopriamo cosa succederà questa sera nel sesto, settimo e ottavo episodio.

Passaporto per la Libertà: la Trama della Nuova Fiction su Canale5

Tratta da una storia vera, la nuova Fiction di Canale5 intitolata Passaporto per la Libertà, racconta la vita e il coraggio di Aracy de Carvalho - interpretata da Sophie Charlotte - un'eroina contemporanea che dal 1935 al 1942 salvò numerosi ebrei dal regime nazista. Dopo aver preso servizio al Consolato Brasiliano in Germania come responsabile della Sezione Passaporti, cominciò ad aiutare gli ebrei subito dopo l'entrata in vigore delle Leggi di Norimberga, distribuendo loro alcuni visti con la lettera J rossa, che avrebbero permesso loro un ingresso agevolato in Brasile. La nuova serie in onda su Mediaset, comincia il suo racconto nel 1938 tre anni dopo che Aracy è arriva in Germania - ad Amburgo. Durante il suo primo giorno di lavoro, nel 1935, ha incontrato João Guimarães Rosa – allora vice console ma destinato a diventare uno dei più grandi scrittori brasiliani del secolo – che si è innamorato subito di lei. Dopo alcuni giorni di frequentazione, Rosa ha scoperto i piani di Aracy ma invece che denunciarla alle autorità del Regime, ha deciso di aiutarla. Nel corso della storia purtroppo, i due dovranno fare i conti con il pericolo del Nazismo, impersonato dal capitano delle SS Thomas Zumkle, che si è invaghito della donna ma che ha anche cominciato a indagare su di lei.

Passaporto per la Libertà: ecco dove eravamo rimasti

Nella seconda puntata di Passaporto per la Libertà, Aracy si è trovata a rispondere a numerosissime richieste di aiuto, alimentate e quadruplicate a causa della Notte dei Cristalli. La nostra protagonista ha trovato un valido aiuto in Joao e tra loro è nato un forte sentimento. Ma gli eventi hanno portato l'uomo a farsi sempre più guardingo e tra lui e Aracy è scoppiato un diverbio. A complicare le cose ci si mette Zumkle, che ha ormai capito che la De Carvalho e il viceconsole stanno facendo un doppio gioco. Vivi invece, scoperto che suo padre è stato assassinato, ha deciso non solo di aiutare Helena fornendole informazioni per la Resistenza ma anche seducendo Schaffer, un alto ufficiale delle SS. Purtroppo quest'ultimo ha scoperto che la bella cantante è ebrea e che nasconde, da tempo, la sua vera identità. Intanto Aracy e Joao si sono accorti che Zumkle è stranamente permissivo nei loro confronti... cosa starà nascondendo?

Passaporto per la libertà Anticipazioni Ultima Puntata: ecco cosa succederà stasera su Canale5

Nell'ultima puntata di Passaporto per la Libertà, Helena viene fermata prima che possa servire una bevanda avvelenata a Goebbels, durante il ricevimento in suo onore. La ragazza viene picchiata e impiccata, senza alcun processo. Aracy e Joao osservano con angoscia quello che sta succedendo e vorrebbero fare qualcosa in più per aiutare gli ebrei. Purtroppo però le cose sono destinate ad andare molto male. Joao viene arrestato dalla Gestapo, che lo accusa di aver commesso delle irregolarità in seno al consolato. Il viceconsole riesce per fortuna a fuggire ma tornato in ufficio, si rende conto che il consolato è stato bombardato e che il console e Aracy sono rimasti imprigionati dentro. Messasi in salvo, Aracy capisce che non è più possibile rimanere ad Amburgo e per salvare suo figlio, decide di tornare in Brasile insieme al bambino e a sua madre. Joao intanto scopre per caso del piano di sterminio nazista e decide di lavorare ancora più alacremente per fornire più passaporti possibile. Zumkle, in preda alla sua insana ossessione per la De Carvalho, organizza un piano per liberarsi del suo rivale in amore. Credendo Joao il trasportatore del fuggitivo Rudy, mette in moto un'imboscata ma finisce per fare una figuraccia davanti al generale Heinz e a Schaffer. Questo e altri insensati comportamenti, lo portano a subire un destino che mai avrebbe immaginato. Intanto la Germania rompe le relazioni diplomatiche con il Brasile e tutto il personale del consolato deve trasferirsi a Baden-Baden, sotto il controllo dei tedeschi.

