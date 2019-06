Paperissima Sprint: stasera riparte il varietà estivo di Canale5

Stasera, lunedì 10 giugno, ritorna l’appuntamento estivo con Paperissima Sprint, il tradizionale varietà di Canale5 in onda dalle 20,35.

La nuova squadra al timone dello show

La nuova edizione di Paperissima Sprint, il format di successo ideato da Antonio Ricci, sarà condotto da un team mai visto prima: le belle veline di Striscia la Notizia Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, saranno accompagnate da Vittorio Brumotti e dall'immancabile Gabibbo, ormai presente nel programma dai suoi esordi.

Paperissima Sprint andrà in onda dalla Sicilia, visitando le sue più belle località. I conduttori intratterranno il pubblico con nuove gag e presenteranno i filmati più divertenti di gaffe ed errori televisivi da tutto il globo. Come consuetudine, i telespettatori possono contribuire inviando al sito di Paperissima Sprint i propri video esilaranti. L’appuntamento con Paperissima Sprint è dal lunedì alla domenica, per tutta la stagione estiva lo show prenderà il posto di Striscia la Notizia.

Il format estivo targato Mediaset nasce nel 1990, come uno speciale del programma Paperissima. Sono stati tanti i celebri conduttori al timone dello show durante questi anni: come non ricordare Mike Bongiorno, una giovanissima Michelle Hunziker, Eva Henger, Giorgia Palmas, Vittorio Brumotti, Maddalena Corvaglia, Roberta Lanfranchi e tanti altri, che hanno contribuito a rendere unico l’appuntamento serale più seguito dell’estate.

Paperissima Sprint va in onda stasera alle 20,35 su Canale5.