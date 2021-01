Papa Francesco protagonista del programma televisivo Vizi e virtù, conversazione con Francesco sul Nove

Anticipazioni TV

Il Santo Padre al centro di un programma televisivo in arrivo per sul Nove dal titolo Vizi e virtù, conversazione con Francesco.

In arrivo sul Nove un programma televisivo con caratteristiche davvero uniche. Già definita una serie evento, Vizi e virtù - conversazione con Francesco è un dialogo fra Papa Francesco e don Marco Pozza. Saranno tre speciali in prima televisiva assoluta previsti prossimamente sul Nove.

Un viaggio alla scoperta di vizi e virtù, luci ed ombre dell’esistenza umana, la serie è un’inedita riflessione del Santo Padre con il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova su temi fondanti della dottrina cattolica.. La serie verrà proposta prossimamente sul Nove in 3 prime serate e si snoda attraverso 7 episodi dedicati al confronto tra vizi e virtù, come li ha interpretati e affrescati il genio di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova. È proprio il delicato rapporto che intercorre tra i 7 vizi (Ira, Disperazione, Incostanza, Gelosia, Infedeltà, Ingiustizia, Stoltezza) e le 7 virtù (Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Fede, Speranza e Carità) il motivo conduttore dell’intimo dialogo tra Papa Bergoglio e don Pozza.

“Siamo caduti nella cultura dell’aggettivo, ci siamo dimenticati dei sostantivi” - afferma il Papa - “Non ci dimentichiamo che sei una persona, tu sei un uomo, sei una donna. È più importante essere uomo o donna che non avere questi vizi e virtù. Dio non ama l’aggettivazione della persona, ama la persona, come è”. Con un tono spontaneo, il confronto tra il Santo Padre e don Marco è il punto di partenza di ogni puntata, che lascia poi spazio a storie di persone dall’esistenza in bilico tra vizi e virtù. Un vero e proprio percorso di riflessione, all’interno del quale ogni spettatore riscoprirà qualcosa che lo riguarda da vicino. Il lavoro, condiviso con Papa Francesco, è realizzato da Officina della Comunicazione per Discovery Italia e vede una forte impronta autorale di don Marco Pozza che conduce la conversazione e “viaggia” nel mondo alla ricerca di storie.

Commenta don Marco Pozza: “Questo progetto è la naturale prosecuzione di un percorso editoriale iniziato nel 2017 assieme a Papa Francesco. Dopo Padre Nostro, Ave Maria e Io Credo (regia di Andrea Salvadore), con Vizi e Virtù abbiamo scelto di alzare l'asticella, andando a perlustrare una platea di telespettatori forse poco avvezzi a queste tematiche. Ringrazio Officina della Comunicazione e NOVE per questa splendida avventura: non è l'umanità che sta dentro la Chiesa ma è la Chiesa ad abitare dentro l'umanità. Ragione per cui le domande del mondo e l'umanità che si racconta, nel suo inevitabile intreccio di vizi e virtù, è la scintilla che abita questo nostro racconto. Un lavoro immaginato, pensato e cresciuto con Papa Francesco, del quale vorrebbe essere compagno e compagnia”.

Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Discovery si dice “onorata di ospitare sul Nove il Santo Padre, grazie ad un’opera importante che abbiamo voluto proporre con un taglio intimista e un linguaggio innovativo. Rinnoviamo la collaborazione con Officina della Comunicazione e don Marco Pozza, con un nuovo tipo di racconto religioso in tv che attraverso la voce del suo massimo protagonista, qui parte attiva e non mediata, entra nelle case degli italiani con un tono colloquiale del tutto inedito, rendendo accessibili al grande pubblico messaggi fondamentali per ognuno di noi”.