Oscar 2021: Premiazione in Diretta TV (anche in chiaro su TV8!)

Non volete perdere l'assegnazione dei più prestigiosi premi cinematografici, vero? Ecco come vedere la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 in Italia, in chiaro su TV8, in diretta TV e in Streaming Online, nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile.

La domanda che in questi giorni ci stiamo ponendo è semplice: quest'anno chi vincerà l'Oscar? Come sempre ci sono titoli e nomi che in questa stagione dei premi cinematografici, dilatata nei tempi e nei modi a causa della pandemia, hanno già iniziato a raccogliere riconoscimenti. Tutto converge verso la cerimonia di premiazione per eccellenza, quella dell'Academy Awards che quest'anno arriva con due mesi di ritardo. Una seconda domande sorge dunque spontanea: Come posso vedere la cerimonia di premiazione degli Oscar in diretta TV (magari in anche in chiaro o in streaming) in Italia? Eccoci pronta con la risposta affinché abbiate la possibilità di scegliere tra le diverse opzioni e scoprire live quali dei candidati all'Oscar 2021 si porteranno a casa la prestigiosa statuetta.

La Notte degli Oscar 2021: come vederla in diretta tv, in streaming e in chiaro su TV8

Si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato l’appuntamento più atteso dal mondo del cinema. Le regole di ammissione dei film sono cambiate in corsa, come sappiamo, ammettendo anche titoli usciti direttamente in streaming, e la rosa dei migliori si è fermata a otto opere. Chi vincerà l'Oscar come miglior film tra The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Una donna promettente, Sound of Metal, Il processo ai Chicago 7?

La Cerimonia in diretta TV su Sky e TV8

L'appuntamento per seguire la cerimonia in Tv è per le 00:15 della notte tra il 25 e il 26 aprile su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) con la particolarità che quest'anno, per cause di forza maggiore, saranno previsti collegamenti virtuali con Parigi e Londra per i candidati europei. La diretta della 93ª edizione degli Oscar sarà trasmessa in contemporanea anche su Sky Uno e in chiaro su TV8.

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata, commentando i momenti salienti insieme al al critico cinematografico Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri. Ospiti l’attrice Anna Foglietta, la regista e attrice Michela Andreozzi, l’attore Lillo e il giornalista esperto di moda Ildo Damiano.

In un’intervista esclusiva a Sky Cinema, Laura Pausini, candidata per la miglior canzone Io sì (Seen) per la colonna sonora del film La vita davanti a sé in cui Edoardo Ponti dirige la madre Sophia Loren, racconterà l’emozione per la nomination e la partecipazione alla Notte degli Oscar, il suo ricordo di Ennio Morricone e il suo rapporto con Sofia Loren.

E non è finita qui. Per la prima volta, dalle 5:00 del mattino in diretta dalla Union Station di Los Angeles ci sarà Oscars After Dark 2021, un evento che, al termine della cerimonia di premiazione, accompagnerà gli spettatori dietro le quinte dello spettacolo catturando l’euforia e le emozioni della serata. È qui che si potranno seguire le interviste esclusive a tutti i vincitori ed è qui che, alla stazione di incisione delle targhette, i premiati vedranno per la prima volta il loro nome sull’ambita statuetta.

La Replica della Cerimonia, dove vederla in TV e in streaming

La Notte degli Oscar 2021 sarà riproposta integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar a partire dalle 12:15, mentre in prima serata l’appuntamento con Il meglio della Notte degli Oscar 2021 sarà in onda dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno e in seconda serata in chiaro su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

L'appuntamento in diretta con la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 è per la notte di domenica 25 aprile a partire dalle 00:15 su Sky Cinema Oscar, su Sky Uno e in chiaro su TV8.