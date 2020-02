Oscar 2020: Premiazione in Diretta TV (anche in chiaro su TV8!)

Anticipazioni TV

Ecco come vedere la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020 in Italia, in chiaro su TV8, in diretta TV e in Streaming Online, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio.

Chi vincerà l'Oscar? Nonostante le previsioni e i pronostici più o meno autorevoli e attendibili, nonostante le quotazioni dei candidati all'Oscar 2020 presso i vari bookmaker, nessuno al momento può dare una risposta certa a questa domanda.

Ma c'è un'altra domanda che ogni anno in questi giorni si fanno tutti gli appassionati di cinema nel nostro paese: Come posso vedere la cerimonia di premiazione degli Oscar in diretta TV (magari in anche in chiaro o in streaming) in Italia?

Bene a questa domanda è decisamente più facile rispondere.

La risposta è sì: anche quest'anno, in Italia sarà possibile vedere in diretta TV la Notte degli Oscar, anche in chiaro e in streaming online.

La Notte degli Oscar 2020: come vederla in diretta tv e in chiaro su TV8

Il Red Carpet e la Cerimonia in diretta TV su Sky e TV8

L'appuntamento in TV con gli Oscar 2020 è per domenica 9 febbraio a partire dalle 22.45 sul canale Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) e a partire dalle 23.50 in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8.

Si partirà ovviamente con il Red Carpet più celebre del mondo su cui sfileranno i candidati e decine di star del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo in generale. La Cerimonia di premiazione, vera e propria, con la consegna delle statuette dorate sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, inizierà invece verso le 2 (ora italiana) nella notte tra domenica e lunedì, per concludersi all'alba con la consegna del premio più ambito, l'Oscar 2020 per il miglior film, che andrà a uno degli otto candidati di quest'anno (Le Mans '66 - La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole Donne, Storia di un matrimonio, 1917, C'era una volta... a Hollywood, Parasite).

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l'intera serata, commentando i momenti salienti insieme al "Cinemaniaco" Gianni Canova e la giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone. Insieme a loro, ospiti in studio la giornalista di Sky TG24 Denise Negri, il ristoratore, musicista e showman Joe Bastianich, il giornalista esperto di moda Ildo Damiano e l'attrice Euridice Axen.

La Notte degli Oscar 2020 in replica e in streaming

La Notte degli Oscar 2020 sarà riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 circa, mentre in prima serata l'appuntamento con "Il meglio della Notte degli Oscar 2020" sarà in onda dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno, disponibile anche in streaming on demand su Sky e NOW TV.

