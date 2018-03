Oscar 2018 in diretta TV: come vedere la cerimonia in Italia

Oltre che su Sky Cinema Oscar (canale 304 della piattaforma satellitare), anche quest'anno i telespettatori italiani potranno assistere alla diretta della cerimonia degli Oscar 2018 anche free in chiaro. La premiazione sarà infatti trasmessa anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Saranno presenti in studio il critico cinematografico Gianni Canova e i giornalisti Francesco Castelnuovo e Denise Negri, che accompagneranno gli spettatori lungo l'arco dell'intera serata, commentando i momenti salienti della cerimonia. Ospiti in studio anche Diletta Leotta, volto di Sky Sport, e Sarah Felberbaum.

La diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles inizierà intorno alle 22.50 di domenica 4 marzo con il pre-show e il red carpet più atteso dell'anno dagli appassionati di cinema e proseguirà con la cerimonia di premiazione condotta, per la seconda volta da Jimmy Kimmel, che debutterà verso le 2 nella notte tra domenica e lunedì.



L'evento sarà riproposto integralmente lunedì 5 marzo su Sky Cinema Oscar HD a partire dalle 10.20, mentre in prima serata sarà proposta una ricca sintesi della cerimonia, "Il meglio della Notte degli Oscar 2018", in onda su Sky Cinema Oscar HD alle 21.15 e su Sky Uno HD alle 23 circa, disponibile anche su Sky On Demand.

Oscar 2018: le nomination