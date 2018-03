Oscar 2018: chi sono i candidati e come vedere la cerimonia in Italia anche in chiaro

Ci siamo quasi. La Notte degli Oscar 2018 è alle porte.

L'appuntamento con la cerimonia di premiazione più attesa dell'anno dagli appassionati di cinema e non solo si svolgerà domenica 4 marzo (in Italia sarà la notte tra domenica e lunedì), al Dolby Theatre di Los Angeles.



Prepariamoci dunque a vedere la cerimonia in diretta tv e streaming anche in Italia. La serata con tanto di red carpet e premiazione sarà tramessa in diretta su Sky Cinema Oscar (Canale 304) e in chiaro su TV8 (Canale 8 del digitale free), con i seguenti orari: dalle 22.50 il pre-show e il red carpet, con i commenti di Francesco Castelnuovo, Gianni Canova e Denise Negri, Diletta Leotta, Sarah Felberbaum, Serena Rossi e Christiane Filangieri, e dalle 2 del mattino la diretta della premiazione.

L'evento Oscar 2018 sarà riproposto in replica integralmente lunedì 5 marzo su Sky Cinema Oscar HD a partire dalle 10.20, mentre in prima serata sarà proposto "Il meglio della Notte degli Oscar 2018", in onda su Sky Cinema Oscar HD alle 21.15 e su Sky Uno HD alle 23 circa, disponibile anche su Sky On Demand.

La cerimonia sarà condotta per il secondo anno consecutivo dal comico e presentatore della ABC Jimmy Kimmel. Le star che saliranno con lui sul palco per consegnare i vari premi saranno, tra gli altri: Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie, Emma Stone, Daniela Vega, Emily Blunt, Sandra Bullock, Dave Chappelle, Eugenio Derbez, Ansel Elgort, Jane Fonda, Jodie Foster, Eiza González, Ashley Judd, Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Helen Mirren, Rita Moreno, Lupita Nyong'o, Christopher Walken, Lin-Manuel Miranda, Gal Gadot, Mark Hamill, Armie Hammer, Oscar Isaac, Gina Rodriguez, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran e Zendaya.

Ora che sappiamo come vedere la cerimonia degli Oscar in diretta in TV e in streaming anche in Italia, e sappiamo chi saranno le star della serata, passiamo ai possibili vincitori. Rinfreschiamoci dunque la memoria sui candidati di quest'anno con l'elenco completo della Nomination agli Oscar 2018:

Miglior film

Chiamami col tuo nome

L'ora più buia

Dunkirk

Scappa - Get Out

Lady Bird

Il filo nascosto

The Post

La forma dell'acqua - The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior regia

Christopher Nolan - Dunkirk

Jordan Peele - Get Out

Greta Gerwig - Lady Bird

Paul Thomas Anderson - Il filo nascosto

Guillermo del Toro - La forma dell'acqua - The Shape of Water

Miglior attore protagonista

Timothée Chamalet - Chiamami col tuo nome

Daniel Day-Lewis - Il filo nascosto

Daniel Kaluuya - Get Out

Gary Oldman - L'ora più buia

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Miglior attrice protagonista

Sally Hawkins - La forma dell'acqua - The Shape of Water

Frances McDormand - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Margot Robbie - I, Tonya

Saorsie Ronan - Lady Bird

Meryl Streep - The Post

Miglior attore non protagonista

Willem Dafoe - Un sogno chiamato Florida

Woody Harrelson - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Richard Jenkins - The Shape of Water

Christopher Plummer - Tutti i soldi del mondo

Sam Rockwell - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior attrice non protagonista

Mary J. Blige - Mudbound

Allison Janney - I, Tonya

Lesley Manville - Il filo nascosto

Laurie Metclaf - Lady Bird

Octavia Spencer - The Shape of Water

Miglior sceneggiatura originale

The Big Sick

Scappa - Get Out

Lady Bird

La forma dell'acqua - The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior sceneggiatura non originale

Chiamami col tuo nome

The Disaster Artist

Logan

Molly's Game

Mudbound

Miglior film straniero

Una donna fantastica (Cile)

L'insulto (Libano)

Loveless (Russia)

Corpo e anima (Ungheria)

The Square (Svezia)

Miglior film d'animazione

Baby Boss

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Miglior montaggio

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior scenografia

La Bella e la Bestia

Blade Runner 2049

L'ora più buia

Dunkirk

The Shape of Water

Miglior fotografia

Blade Runner 2049

L'ora più buia

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

Migliori costumi

La Bella e la Bestia

L'ora più buia

Il filo nascosto

The Shape of Water

Victoria e Abdul

Miglior trucco e acconciature

L'ora più buia

Victoria e Abdul

Wonder

Migliori effetti speciali

Blade Runner 2049

Guadiani della Galassia Vol.2

Kong: Skull Island

Star Wars: Gli ultimi Jedi

The War - Il pianeta delle scimmie

Miglior sonoro

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Miglior montaggio sonoro

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Miglior colonna sonora originale

Dunkirk

Il filo nascosto

The Shape of Water

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior canzone

Mighty River - Mudbound

Mistery of Love - Chiamami col tuo nome

Remember Me - Coco

Stand Up for Something - Marshall

This is Me - The Greatest Showman

Miglior documentario

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Miglior corto documentario

Edith + Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Miglior cortometraggio

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All of Us

Miglior cortometraggio d'animazione

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

I Trailer Ufficiali dei 9 Film candidati all'Oscar 2018

Chiamami col tuo nome: Il Trailer Ufficiale in Italiano



Chiamami col tuo nome: Trailer italiano ufficiale - HD

L'ora più buia: Il Trailer Ufficiale in Italiano



L'ora più buia: Secondo trailer italiano del film - HD

Dunkirk: Il Trailer Ufficiale in Italiano



Dunkirk: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Scappa - Get Out: Il Trailer Italiano Ufficiale



Scappa - Get Out: Il trailer italiano ufficiale - HD

Lady Bird: Il Trailer Ufficiale Italiano



Lady Bird: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il filo nascosto: Il Trailer Ufficiale in Italiano



Il filo nascosto: Il trailer italiano del film - HD

The Post: Il Trailer Italiano Ufficiale



The Post: Il trailer italiano ufficiale - HD

La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: Il Trailer Ufficiale in Italiano



La Forma dell'Acqua - The Shape of Water: Il trailer italiano del film - HD

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: Il Trailer Ufficiale in Italiano



Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

I nostri pronostici sui vincitori degli Oscar 2018