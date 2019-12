One Day, il film con Anne Hathaway e Jim Sturgess stasera su Paramount Channel

Anticipazioni TV

Una commedia romantica di Lone Scherfig... spalmata su vent'anni della vita dei suoi protagonisti.

One Day (2011), particolare film romantico di Lone Scherfig, interpretato da Anne Hathaway e Jim Sturgess, va in onda stasera su Paramount Channel alle 21:10. Il 15 luglio 1988 Emma (Hathaway) e Dexter (Sturgess) s'incontrano nel giorno della loro laurea, dando inizio a una lunga amicizia, nonostante due caratteri molto diversi: idealista lei, ricco viziato lui. In 20 anni, si danno appuntamento lo stesso giorno, prima di rendersi conto che questo legame ha un significato che non avevano mai preventivato...