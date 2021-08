Olivia forte come la verità: le Anticipazioni sulla Seconda Puntata della Fiction di Stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Stasera torna per la seconda puntata, dopo una partenza sprint, la fiction di prima serata di Canale 5, Olivia forte come la verità. Tutte le anticipazioni.

Partenza con i fiocchi per la fiction francese Olivia forte come la verità, che conferma la popolarità della servilità televisiva di prima serata. Canale 5 stasera propone la seconda e ultima puntata delle avventure thriller in ambiente giudiziario, che riprendono personaggi e ambientazione di una fiction mostrata già qualche anno fa dalle reti Mediaset e dal titolo La mia vendetta. Va in onda alle 21:20 di stasera, martedì 10 agosto, e in contemporanea streaming sul portale Mediaset Infinity. Protagonista è la bella e brava Laëtitia Milot.

Le Anticipazioni sull'Ultima Puntata di Olivia forte come la verità

Nell'episodio Diritto di uccidere, Jonathan perde l’uso delle gambe in un incidente in cui muore la sua ragazza. Convinto che non si tratti di un incidente, ma di un omicidio, si rivolge a Olivia per avere giustizia. Sarà solo l’inizio di un’indagine complessa, in cui molti ostacoli si frapporranno alla ricerca della verità. Nel secondo episodio della serata, Ricordi dal passato, una giovane ereditiera di nome Margeax si fa coraggio, contro le proprie paure e le preoccupazioni di chi le sta intorno, e denuncia uno stupro subìto. La famiglia non è d’accordo, a dir poco, mentre presto Olivia farà una scoperta assolutamente sconvolgente.

Nell’ultimo episodio di serata e della fiction, Rischi del mestiere, ancora un’indagine per omicidio è al centro del caso che vede coinvolta Olivia. Il suo istinto le dice che in realtà il comandante Spagnolo non è colpevole, e decide quindi di difendere dall’accusa di omicidio, nonostante sembri una causa persa in partenza

Laëtitia Milot è stata Miss lingerie 2003 per il magazine FHM. Attrice, modella e scrittrice, è nota per il ruolo di Mélanie Rinato nella soap Plus belle la vie e per aver partecipato a Danse avec les stars, classificandosi al terzo posto. Nel cast ci sono anche Cyrielle Debreuil, Philippe Duquesne, Cyril Lecomte, Lola Dubini, Éric Berger