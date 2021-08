Olivia forte come la verità: le Anticipazioni sulla Prima Puntata della Fiction da Stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

In onda da stasera e per due prime serate su Canale 5, Olivia forte come la verità è una fiction francese ideata e diretta da Franck Ollivier che racconta di una madre single che apre uno studio legale a Nizza per tutelare gli oppressi.

Stasera è il momento della prima puntata di una novità per il mondo fiction di Canale 5. Nonostante il periodo estivo, debutta infatti oggi, martedì 3 agosto, in prime-time, la miniserie Olivia forte come la verità, che si concluderà poi con la seconda puntata, il prossimo martedì 10 agosto. Si tratta di un crime francese ambientato cinque anni dopo le vicende già raccontate in La mia vendetta (titolo originale La Vengeance aux yeux clairs). Il Sud della Francia, tra Aix-en-Provence, Marsiglia e Nizza, fa da cornice alla storia della protagonista, Olivia Alessandri.

Donna determina e di carattere, ha aperto uno studio legale in Costa Azzurra. Difendere gli indifesi è il suo unico imperativo. L’energia messa nel vendicare la morte dei genitori ora è indirizzata nel combattere per conto degli altri. La legale non si ferma davanti a nulla, per aiutare chi si rivolge a lei.

“Adoro il personaggio di Olivia. Volevamo che tornasse e abbiamo trovato il modo migliore per farlo. Ora è più umana, molto coinvolta nei casi che difende e dotata di un’incrollabile coscienza professionale. Non si arrende mai. Ricorre a metodi non convenzionali, per raggiungere i suoi scopi”, ha raccontato la protagonista Laëtitia Milot, che conclude, “Se ho deciso di interpretare di nuovo questo personaggio è perché la serie manda messaggi importanti”.

Laëtitia Milot è stata Miss lingerie 2003 per il magazine FHM. Attrice, modella e scrittrice, è nota per il ruolo di Mélanie Rinato nella soap Plus belle la vie e per aver partecipato a Ballando con le stelle francese, classificandosi al terzo posto.