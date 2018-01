'O mare mio: da stasera la seconda edizione su Nove

Dopo il successo della scorsa stagione, torna il programma alla scoperta delle ricette, delle tradizioni e delle tecniche di pesca dei borghi marinari, ideato e condotto da Antonino Cannavacciuolo.

Anche in questa stagione Chef Cannavacciuolo viaggerà da Nord a Sud e farà tappa in quattro località sul mare, tutte molto diverse tra loro, partendo da Vico Equense, la città natale dello chef, per poi fare tappa a Muggia, il comune del Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia, a Polignano a mare, in Puglia, e infine a Cabras, in Sardegna.

In ogni puntata lo chef inizierà la sua avventura partecipando a una battuta di pesca con i pescatori del luogo e cucinando per loro quanto pescato per poi cercare i tre migliori cuochi amatoriali che si sfideranno nella preparazione di un piatto tipico locale. Il vincitore della sfida, potrà affiancarlo nella preparazione di una ricetta da lui ideata.

La prima puntata della seconda edizione di 'O mare mio, ci aspetta questa sera alle 21.25 su Nove.