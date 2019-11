Nozze Romane: Il Film Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Una dolce storia d'amore tra una principessa e un "povero".

La prima serata di oggi su Rai1, è romantica. Va in onda questa sera Nozze Romane. Il film per la Tv è una moderna storia d'amore tra una bella e ricca principessa romana e un giovane architetto ma senza lavoro fisso. Una coppia mal assortita secondo entrambe le famiglie ma che riuscirà a convincere che l’amore vince su tutto anche sulle differenze sociali.

Per la regia di Olaf Kreinsen, è interpretato da Federica Sabatini nei panni di Bianca, Matthias Zera che interpreta Max, Ricky Tognazzi e Stefania Rocca, sono i genitori di Bianca, Harald Krassnitze e Ann-Kathrin Kramer invece, sono i genitori di Matthias.

Bianca (Federica Sabatini) non ha ancora 25 anni. È l’ultima erede dei D’arcadia, nota famiglia nobiliare romana ma a vederla sembrerebbe una ragazza normale, acqua e sapone. Di nobile ha solo la storia, l’orgoglio e una nobiltà del tutto interiore. A Milano incontra Max (Matthias Zera), un giovane architetto tedesco, affascinante e pieno di ottimismo e determinazione. Bianca sta lavorando come cameriera per pagarsi un corso di alta pasticceria. Vuole infatti raggiungere l’indipendenza dalla famiglia e in particolar modo dalla madre, la quale non approva le sue scelte e con cui ha ingaggiato da tempo un rapporto conflittuale. Anche con Max il primo impatto non è positivo ma i due finiscono per baciarsi appassionatamente a fine giornata. I due ragazzi trascorrono insieme giorni romantici ma Bianca decide di tornare presto a Roma. La ragazza infatti si è resa conto di essersi innamorata del giovane e questo la spaventa. Non può credere infatti che il ragazzo ricambi i suoi sentimenti e che lo faccia senza secondi fini, visto che non sa delle sue nobili origini. Max la segue però a Roma dove scopre tutto e le chiede di sposarlo nel modo tradizionale: inginocchiandosi davanti a lei e ai genitori.

Ormai fidanzati, è ora che le famiglie si incontrino. Vibaldo (Ricky Tognazzi) e Gioia (Stefania Rocca) non sono affatto contenti di questo matrimonio. Max è sì un architetto ma non ha un lavoro fisso e in più non è nobile. Ad essere contrari o per lo meno non del tutto convinti, sono anche i genitori di Max, Walter (Harald Krassnitze) ed Eva (Harald Krassnitze). In particolare Walter che non ha la minima intenzione di imparentarsi con una famiglia ai suoi occhi supponente, antipatica e che non ha mai familiarizzato con la parola ‘lavoro’.

I giovani però sembrano irremovibili. Ad aggravare la situazione, i due padri rivelano dei segreti nascosti da tanto tempo. Walter, dopo molti anni di matrimonio, ha qualcosa da farsi perdonare e Vibaldo dal canto suo, è sommerso dai debiti e tormentato dalle tasse, praticamente in bancarotta. Costretto dalle circostanze, lo comunica nel bel mezzo di un pranzo, dichiarando a pochi giorni dalle nozze che è stato costretto a mettere in vendita il palazzo di famiglia. Arriva poi Costanza (Elena Cotta), la madre di Vivaldo, temuta e nobildonna, da cui Bianca deve ottenere il consenso.

Riusciranno i promessi sposi a coronare il loro sogno d’amore nonostante le difficoltà?

