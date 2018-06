Now TV, i migliori programmi da vedere anche con la nuova Smart Stick

La piattaforma in streaming Now TV, un ampio catalogo di titoli italiani e internazionali suddiviso nei pacchetti Cinema, Serie Tv, Intrattenimento e Sport, si arricchisce dal 30 maggio della nuova Smart Stick, un dongle HDMI da collegare direttamente a TV per accedere ai servizi streaming della piattaforma. La Stick è un'altra incarnazione del già attivo servizio Now TV via browser e app. Now TV offre contenuti di cinema, serie tv e show, previo pagamento di ticket mensili.

La ricca sezione dedicata all'intrattenimento offre stagioni complete dei più apprezzati Talk, Dating, Factual, Cooking e Talent Show che hanno conquistato il piccolo schermo. Prova NOW TV!

I grandi talent come X Factor, Masterchef, Celebrity Masterchef e Italia’s Got Talent; gli apprezzati dating come Matrimonio a prima vista, Il Contadino cerca moglie e Parla con lei. Le sfide più appassionanti nel campo dell' educazione, dell'hotelleria e della ristorazione con 4 Mamme, Hotel e Ristoranti. Un grande one man show quello di E Poi c'è Cattelan e la narrazione strepitosa del coinvolgente Buffa Racconta. La lista del pacchetto intrattenimento si arricchisce inoltre delle edizioni internazionali dei talent, di produzioni statunitensi come Catfish e britanniche come Geordie Shore, di programmi di approfondimento, documentari e un'ampia selezione dedicata ai bambini. Prova NOW TV!

Non ha bisogno di presentazioni il talent canoro più famoso del piccolo schermo, stiamo ovviamente parlando di XFactor. Il format britannico importato in Italia ben dieci anni fa vanta ormai undici edizioni di successo e un numero ancora maggiori di talenti scoperti. Nell'attesa della dodicesima stagione, i casting sono già aperti, è possibile seguire su Now TV l'ultima avvincente sfida che ha visto trionfare il cantante Lorenzo Licitra e sul banco dei giudici Fedez, Levante, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Prova NOW TV!

Con una versione Nip e una Vip, Masterchef è il primo e il più apprezzato talent dedicato alla cucina sbarcato in Italia. Un format, anche in questo caso nato in Inghilterra, ma che ha trovato nel nostro paese la sua patria per eccellenza. Undici edizioni e un numero inaspettato di talentuosi chef pronti a sfidarsi ai fornelli per conquistare il titolo di primo di Masterchef Italia. L'undicesima stagione vinta da Simone Scipioni è visibile su Now TV fino al prossimo settembre. Prova NOW TV!

E' Anna Tatangelo la Vip italiana, star della musica e talento in cucina, ad aver trionfato nella seconda edizione di Celebrity Masterchef, spin-off del Talent dedicato ai personaggi noti de mondo dello spettacolo. L'ultima stagione è compresa nel pacchetto intrattenimento della piattaforma. Prova NOW TV!

Matrimonio a prima vista Italia, l’esperimento dedicato alla vita di coppia più rivoluzionario della TV che racconta i matrimoni al buio di perfetti sconosciuti messi insieme dal team di esperti composto dal sociologo Mario Abis, dallo psicoterapeuta Gerry Grassi e dalla sessuologa Nada Loffredi, è giunto quest'anno alla terza edizione. Le tre avvincenti stagioni, purtroppo con un solo Sì confermato, possono essere seguite in streaming su Now TV. Prova NOW TV!

Dopo 4 Ristoranti con Alessandro Borghese e 4 Mamme giunto alla seconda stagione sotto la guida di Flavio Montrucchio, una nuova avvincente sfida conquista il pubblico Italiano. Gli albergatori di tutta la penisola duellano in 4 Hotel, lo show condotto dallo Chef Bruno Barbieri che vede hotel della stessa categoria, dislocati nella stessa area geografica, confrontarsi su: servizio, location, camera e prezzo. Prova NOW TV!

Conosciuto al grande pubblico come EPCC acronimo di E' poi c'è Cattelan, lo show guidato da Alessandro Cattelan, ricalca i grandi late-night talk show statunitensi con tanti ospiti nazionali e internazionali pronti a dialogare con il conduttore e lasciarsi trascinare in gag che richiedono talento e vena comica. L'ottava stagione è disponibile in streaming su Now TV. Prova NOW TV!