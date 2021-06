Notte Azzurra: Stasera, su Rai1, Amadeus festeggia la Nazionale di Calcio pronta per gli Europei

Anticipazioni TV

Alle 21.21 tutti davanti alla tv per seguire Notte Azzurra, la travolgente serata evento dedicata alla nazionale italiana di calcio. Conduce Amadeus e il parterre di ospiti è sensazionale.

Questa sera, alle 21.25 su Rai1, Amadeus abbraccerà e omaggerà la Nazionale Italiana di calcio, che si prepara ad affrontare la Turchia il prossimo 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, che sarà aperto pur potendo ospitare un numero ridotto di spettatori. La serata-evento, intitolata Notte Azzurra, sarà, come ha dichiarato il Direttore di Rai1 Stefano Coletta, un "racconto agonistico e umano dei campioni con cantanti e artisti prima del ritiro per l'avventura degli Europei".

Come sappiamo, a causa della pandemia di Covid-19, gli Europei di calcio non si sono potuti svolgere lo scorso anno, ma adesso che la situazione è sotto controllo, la nostra mitica nazionale è pronta a giocare, oltre che a ricevere un incoraggiamento simbolico da parte del pubblico nostrano. Amadeus è molto orgoglioso di condurre la serata, e ha dichiarato all'Ansa: "Io amo molto il calcio, è noto, e poter presentare una serata dedicata alla Nazionale è un onore. Poter essere presente a serate che riguardano i propri amori è bellissimo. Sarà una festa. Sono felice di esserci: viva il calcio, viva la Nazionale italiana. Siamo tutti desiderosi di iniziare a vedere le partite".

Notte Azzurra: gli ospiti illustri della serata

Notte Azzurra, che sarà un cocktail di ricordi, canzoni e sorprese, è organizzata da FIGC e Rai e vedrà succedersi, al fianco di Amadeus, il Commissario Tecnico Roberto Mancini, tutti i calciatori che parteciperanno agli Europei e i fulgidi eroi di tante partite come Gianluca Vialli e Daniele De Rossi. Ci saranno anche le mogli e le compagne di alcuni calciatori. Insieme a loro troveremo anche big della canzone e della comicità come Paolo Bonolis, Clementino, Frank Matano, gli Autogol, Biagio Izzo, il duo Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Arisa e Cristiana Capotondi.

Amadeus assicura che il pubblico resterà colpito dalle doti istrioniche di Mancini e promette risate e ottimismo, in uno show adatto a grandi e bambini.

Appuntamento dunque questa sera, alle 21.25 su Rai1 con Notte Azzurra, che si svolgerà a poche decine di metri dallo Stadio Olimpico, iconico luogo sportivo dove, nel 1968, l'Italia conquistò il titolo di Campione d'Europa grazie ai gol di Gigi Riva e Pietro Anastasi.