Non solo C'era una volta... a Hollywood: Quentin Tarantino presenta il cinema che ama sulla RAI

Anticipazioni TV

Da stasera su Rai Movie e Rai 4, una rassegna di film scelti e commentati da Quentin Tarantino.

Che stai per uscire nei cinema italiani C'era una volta... a Hollywood, nono e forse penultimo film da regista della sua carriera, lo sapete sicuramente tutti. Quello che forse non sapete, invece è che in occasione dell’uscita del film, Rai Movie e Rai4, da lunedì 16 a sabato 21 settembre, presentano, in prima e seconda serata, una rassegna di otto pellicole datate tra il 1958 e il 1970, che sono state scelte proprio dal grande Quentin Tarantino tra quelli che gli sono stati d'ispirazione per questo suo nuovo C'era una volta a... Hollywood.

Una selezione che spazia tra vari generi e che racconta, come spiega lo stesso Tarantino, attraverso manifestazioni, brutali omicidi, guerre e concerti, tutti i segnali di una Los Angeles e di un mondo cinematografico in totale cambiamento così come stava cambiando il pensiero collettivo di un’epoca. Il regista americano, racconterà quindi il suo mondo fantastico attraverso i generi che più ama: il western, in un doppio appuntamento su Rai Movie, e di seguito commedie, spy story e road movie.

Ma non è tutto: ogni film sarà preceduto da una intro (con tanto di conto alla rovescia per sapere quanto manca all'inizio del film) in cui è proprio Tarantino a parlare, e che il regista tornerà in video al termine del film, per un commento finale.

Inoltre, numerose altre succulente clip realizzate dal regista americano saranno pubblicate in esclusiva su Rai Play.

Questo è il programma della rassegna di film scelti e commentati da Quentin Tarantino:



Programmazione Rai Movie:

Lunedì 16 settembre, ore 21:10: Il sentiero della violenza di Phil Karslon (Usa, 1958)

A seguire: I pistoleri maledetti di William Witney (Usa, 1965)



Martedì 17 settembre, ore 21:10: Fiore di cactus di Gene Saks (Usa, 1969)



Mercoledì 18 settembre, ore 21:10: Bob & Carol & Ted & Alice di Paul Mazursky (Usa, 1969)



Giovedì 19 settembre, ore 21:10: L’amante perduta di Jacques Demy (Usa, 1969)



Sabato 21 settembre, ore 21:10: Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm di Phil Karslon (Usa, 1969)



Programmazione Rai4:

Venerdì 20 settembre, ore 21:15: Easy Rider di Dennis Hopper (Usa, 1969)

a seguire: L’impossibilità di essere normale di Richard Rush (Usa, 1970)