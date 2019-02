Non Mentire Stasera su Canale 5: Trama e Cast della Fiction

Debutta stasera, domenica 17 febbraio, su Canale 5, Non Mentire, nuova fiction in tre puntate da 100 minuti prodotta dalla Indigo di Francesca Cima e Nicola Giuliano per Mediaset e firmata da Gianluca Maria Tavarelli. Un avvincente thriller ambientato a Torino che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano rispettivamente nel ruolo di Andrea, stimato e affascinante chirurgo, e Laura, insegnante di suo figlio. I due si incontrano, si piacciono e decidono di passare una notte insieme, senza sospettare che quel loro incontro avrà terribili conseguenze sulle loro famiglie e sulle rispettive cerchie di amici, colleghi e conoscenti. La mattina seguente, infatti, se Andrea rivela sorridente al suo amico Nicola che spera di rivedere presto Laura, lei si risveglia confusa, frastornata e con uno sguardo perso nel vuoto. Visibilmente stordita e in stato di shock, la donna confessa alla sorella di essere stata violentata...



Quella sopra il trailer è la trama da cui si sviluppano le vicende raccontate nella Fiction.

Ma vediamo più in dettaglio chi sono i personaggi protagonisti della Serie e da chi sono interpretati.

Non Mentire: cast completo con personaggi e attori interpreti

Andrea Molinari ( Alessandro Preziosi ): Padre affettuoso, uomo affascinate e stimato cardiochirurgo. Andrea sembra essere l’uomo perfetto. Ma è davvero così? Le accuse di Laura faranno crollare a poco a poco tutte le sicurezze dell’uomo e la sua vita serena rischierà di andare in frantumi.



Laura Nardini ( Greta Scarano ): Laura ha circa trent'anni, è bella, determinata, sportiva. Insegna italiano in un liceo di Torino ed è amata dai suoi studenti e apprezzata dai suoi colleghi. La sua lunga relazione con Tommaso è appena finita e la ragazza non si sente di rimettersi in gioco. L'invito di Andrea però la spiazza e la lusinga e così decide di accettare. Non sa che quell'invito le cambierà la vita.



Luca Molinari ( Riccardo De Rinaldis Santorelli ): Luca Molinari, il figlio di Andrea, ha diciassette anni ed è un ragazzo carismatico e con una grande personalità. Vive da solo con suo padre perché la madre si è suicidata undici anni prima. È uno di quei ragazzi della classe della professoressa Nardini.



Caterina Nardini ( Fiorenza Pieri ): La sorella maggiore di Laura è una donna forte, dolce e materna. È anestesista nello stesso reparto di Andrea ed è lei a spingere la sorella a uscire con il bel chirurgo. Caterina ha due figli piccoli e il suo matrimonio con Leo è in un momento di stanchezza.



Leo ( Paolo Briguglia ): Paziente, gentile, dolce e comprensivo, Leo è il marito di Caterina. Il suo lavoro da artigiano gli permette di lavorare da casa e prendersi cura dei bambini e di parte della gestione domestica. Leo è l'emblema della serena vita familiare. È felice, o almeno così sembra fino a quando le sue sicurezze cominciano a vacillare.



Tommaso Baioni ( Matteo Martari ): Passionale e impulsivo, Tommaso è l'ex fidanzato di Laura, un ragazzo trentacinquenne, poliziotto. La sua indole, il profondo affetto che nutre per Laura, nonché la relazione segreta con Caterina, la sorella di Laura, lo portano ad essere coinvolto nella vicenda di Laura e Andrea più di quanto dovrebbe.



Vanessa Alaimo ( Claudia Potenza ): L'ispettore capo Vanessa Alaimo è una giovane donna omosessuale, bella e molto determinata. Vanessa è una professionista e finora è sempre riuscita a mettere delle distanze tra lei e i casi seguiti, ma il caso Molinari la coinvolgerà oltre ogni limite professionale.



Roberto Mandelli ( Duccio Camerini ): Roberto Mandelli l'ispettore che lavora a fianco di Vanessa, da buon padre di famiglia, è un uomo mite dall'aspetto rassicurante. È un ottimo compagno di squadra e amico per Vanessa e quando scopre quello che è successo alla sua collega è disposto a tutto per far valere la giustizia.



Nicola ( Simone Colombari ): Amico e collega di Andrea, è scaltro, simpatico, ironico. Sposato da 15 anni, sembra un uomo che vive tra casa e lavoro... è la verità?



Carolina ( Valentina Carnelutti ): Amica della ex moglie di Andrea, donna indipendente e simpatica, gestisce un ristorante sul litorale romano. Convive da anni con il senso di colpa di non aver potuto evitare il suicidio della sua amica.



( ): Amica della ex moglie di Andrea, donna indipendente e simpatica, gestisce un ristorante sul litorale romano. Convive da anni con il senso di colpa di non aver potuto evitare il suicidio della sua amica. Ivan (Alessandro Tedeschi): Ivan, faccia da bravo ragazzo e modi da gentiluomo, rappresenta quell'incontro casuale che non può essere una coincidenza. Laura lo conosce a Roma, in un hotel, ma è troppo diffidente per trasformare quell'incontro in una opportunità sentimentale.

Non perdere l'appuntamento con la prima puntata di Non Mentire stasera su Canale 5 a partire dalle 21.20.