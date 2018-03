Non essere cattivo, Stasera su Rai Movie: ecco perché è un film da vedere

Non essere cattivo, l'ultimo film diretto da Claudio Caligari, uscito al cinema nel settembre del 2015, poco più di tre mesi dopo la morte del regista, andrà in onda questa sera, 13 marzo, alle 21.10 su Rai Movie.

Il film, con protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, è di quelli da vedere. Noi ve lo consigliamo per almeno cinque buoni motivi:

Perché è l' ultimo film , terminato postumo grazie alla determinazione e all'impegno di Valerio Mastandrea, che lo ha anche prodotto, di un regista importante , scomodo e sincero come Claudio Caligari .

Perché conta su due interpretazioni davvero di ottimo livello da parte dei due protagonisti, che oggi sono attori lanciatissimi: Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Perché raccoglie l'eredità pasoliniana senza limitarsi a replicarla acriticamente come troppo cinema "di borgata" dei nostri giorni, ma la rielabora e la attualizza per renderla coerente con un mondo trasformato.

Perché è sceneggiato da Francesca Serafini e Giordano Meacci, gli stessi della recente fiction di Rai1 dedicata a Faber: Fabrizio De André Principe libero.

Perché è stato forse il miglior film italiano del 2015.

La trama ufficiale del film

1995, Ostia. Vittorio e Cesare hanno poco più di vent'anni e non sono solo amici da sempre: sono "fratelli di vita". Una vita di eccessi: notti in discoteca, macchine potenti, alcool, droghe sintetiche e spaccio di cocaina. Vivono in simbiosi ma hanno anime diverse, entrambi alla ricerca di una loro affermazione. L'iniziazione all'esistenza per loro ha un costo altissimo e Vittorio col tempo inizia a desiderare una vita diversa: incontra Linda e per salvarsi prende le distanze da Cesare, che invece sprofonda inesorabilmente. Si ritrovano qualche tempo dopo e Vittorio cerca di coinvolgere l'amico nel lavoro. Cesare, dopo qualche resistenza, accetta: sembra finalmente intenzionato a cambiare vita, frequenta Viviana (una ex di Vittorio) e sogna di costruire una famiglia insieme a lei. Ancora una volta però il richiamo della strada avrà la meglio sui suoi propositi...

