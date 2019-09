Non è l'Arena: Pamela Prati ospite della prima puntata

Anticipazioni TV

Riparte il programma di Giletti, con ospite speciale Pamela Prati.

Stasera, domenica 22 settembre, alle 20.35 su La7, va in onda il primo appuntamento con la terza edizione di Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Tra gli ospiti in studio annunciati: Pamela Prati e Matteo Renzi.

Non è l’Arena, anticipazioni della prima puntata

Ospite della prima puntata sarà la showgirl Pamela Prati, che finalmente racconterà in prima persona come è nata l'operazione Mark Caltagirone. La soubrette sarda, infatti, è da tempo al centro di una bufera mediatica, denominata Prati-Gate. A L’aria che tira, la trasmissione di Myrta Merlino, Giletti ha dichiarato:

Credo che il caso Prati sarà sicuramente ricordato nella storia, tra qualche tempo, quando tutto sarà chiaro, come una grande operazione per creare una fake news. Noi ci siamo andati dentro con un’inchiesta e quindi sono contento di poterla raccontare.

Altro ospite importante del programma sarà Matteo Renzi. Dopo aver abbandonato il Partito Democratico, il politico ha fondato una nuova forza politica, denominato Italia Viva, che sosterrà appieno il secondo Governo Conte.

Non è l’Arena va in onda stasera alle 20.35 su La7.