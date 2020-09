Nero a Metà 2 Anticipazioni: la Terza Puntata della Fiction in onda giovedì 24 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo la Trama della Seconda Puntata della Fiction con Claudio Amendola, in onda in Prima TV giovedì 24 settembre 2020, su Rai1.

Torna giovedì prossimo, 24 settembre 2020, l'appuntamento con Nero a Metà 2. La Fiction con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e arrivata alla sua seconda stagione, dopo il grande successo ottenuto nel 2018. In questi nuovi episodi, l'ispettore Guerrieri e il suo vice Malik Soprani, saranno costretti ad affrontare non solo nuovi e più intricati casi ma anche e sopratutto, vicende personali che rischiano di minare dall'interno l'equilibrio della loro squadra.

Nero a Metà 2: Cosa è successo nella Prima Puntata

Nella seconda puntata di Nero a Metà 2, il ritrovamento del cadavere di Olga turba profondamente tutta la squadra. Molti indizi di colpevolezza conducono a Muzo che si proclama innocente, pur non nascondendo di aver asfissiato la moglie con la sua gelosia. Malik, a conoscenza di questi litigi frequenti, non gli crede, mentre Carlo sente che dice la verità e ottenuta la collaborazione di Malik chiede alla Carta l'assegnazione del caso. Viene ritrovato un cadavere senza documenti sulla rive del Tevere. Si tratta di una donna senza fissa dimora, madre di una bambina di cui conserva ogni ricordo e che probabilmente ha disconosciuto subito dopo il parto. Chi poteva volerla morta? La Carta viene rimossa dal suo incarico per aver nascosto a Monaschi alcuni elementi fondamentali della indagine sull'assassinio di Olga.

Nero a Metà 2: le Anticipazioni della Terza puntata, in onda giovedì 24 settembre 2020

I vestiti ritrovati in un cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono, appartengono a un ragazzo scomparso. Ascoltando gli studenti si scopre che era vittima di bullismo, ma in classe nessuno vuole dire nulla di più, fino alla scoperta della sua morte. Un accumulatore seriale viene ucciso nel suo appartamento. Per risolvere il caso risulta fondamentale il contributo della psicologa che seguiva da tempo il disturbo dell'uomo. Tra lei, Monica Porta, e Malik scatta un feeling immediato, non solo lavorativo. Il proseguimento delle indagini, scagiona definitivamente Muzo dimostrando che Olga e Paolo sono stati uccisi dalla stessa persona...

L'appuntamento con Nero a Metà è per il 24 settembre 2020 alle 21.30 su Rai1