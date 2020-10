Nero a Metà 2 Anticipazioni: la Sesta Puntata della Fiction in onda giovedì 8 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo la Trama della Sesta Puntata della Fiction con Claudio Amendola, in onda in Prima TV giovedì 8 ottobre 2020, su Rai1.

Torna giovedì prossimo, 8 ottobre 2020, l'appuntamento con Nero a Metà 2. La Fiction con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e arrivata alla sua seconda stagione, dopo il grande successo ottenuto nel 2018. In questi nuovi episodi, l'ispettore Guerrieri e il suo vice Malik Soprani, saranno costretti ad affrontare non solo nuovi e più intricati casi ma anche e soprattutto, vicende personali che rischiano di minare dall'interno l'equilibrio della loro squadra.

Nero a Metà 2: Cosa è successo nella Quinta Puntata

Nella Quinta Punatata di Nero a Metà 2, Carlo e Marta scoprono che Nusco non è morto e iniziano ad indagare sull'identità del suo assalitore. Gli agenti scoprono così che Nusco aveva capito che il suo telefono era stato hackerato, così come quello dei suoi colleghi. La squadra viene convocata dopo che il corpo di un giovane romeno viene trovato senza vita in una discarica. La fidanzata è incinta e Carlo sospetta del padre della ragazza. Le indagini, tuttavia, porteranno alla luce un giro segreto di incontri di boxe illegali, frequentati assiduamente dalla vittima...

Nero a Metà 2: le Anticipazioni della Sesta puntata, in onda giovedì 8 ottobre 2020

Nella Sesta Puntata di Nero a Metà 2, in onda giovedì 8 ottobre 2020 su Rai 1, due ragazzi muoiono a pochi giorni di distanza nell’episodio ‘Verità Nascoste’. Mentre le indagini portano a galla abusi di doping nel mondo sportivo, il cadavere di Imardi viene ritrovato nel suo covo: qualcuno lo ha murato vivo. Carlo designa Leonardo Sfera, vecchia conoscenza della squadra, come indiziato numero uno. Mentre Muzo prende una decisione sconvolgente dopo aver scoperto le cause della morte di Olga, Cristina affronta Carlo dopo aver riflettuto sui suoi reali sentimenti. Nell’episodio ‘La resa dei conti’, Carlo indaga sull’omicidio di Xenia, certo di riuscire a trovare un collegamento con Sfera. La situazione si complica, quando Muzo finisce nella lista degli indiziati e l’ispettore comprende appena in tempo che il piano dell’ex detenuto è molto più perverso e pericoloso del previsto, e potrebbe costare la vita ai suoi uomini migliori…

L'appuntamento con Nero a Metà è per il 24 settembre 2020 alle 21.30 su Rai1