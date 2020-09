Nero a Metà 2 Anticipazioni: la Seconda Puntata della Fiction in onda giovedì 17 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo la Trama della Seconda Puntata della Fiction con Claudio Amendola, in onda in Prima TV giovedì 17 settembre 2020, su Rai1.

Torna giovedì prossimo, 17 settembre 2020, l'appuntamento con Nero a Metà 2. La Fiction con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e arrivata alla sua seconda stagione, dopo il grande successo ottenuto nel 2018. In questi nuovi episodi, l'ispettore Guerrieri e il suo vice Malik Soprani, saranno costretti ad affrontare non solo nuovi e più intricati casi ma anche e sopratutto, vicende personali che rischiano di minare dall'interno l'equilibrio della loro squadra.

Nero a Metà 2: Cosa è successo nella Prima Puntata

Nella prima puntata di Nero a Metà 2, Carlo ha finalmente sposato la sua Cristina ma la felicità del momento è stata guastata dalla morte del giovane Paolo, figlio di Marta Moselli, una collega del distretto. Carlo ha promesso a Marta di scoprire chi ha ucciso suo figlio ma purtroppo le indagini si sono rivelate man mano più complesse. Intanto Alba, tornata a Roma per il matrimonio del padre, sembra aver chiuso definitivamente con Malik, con cui non ha voluto e non vuole nemmeno parlare. Il Soprani invece ha tentato di riconquistare la sua ex fidanzata ma senza riuscirci. Intanto Alba ha conosciuto un ragazzo, Enea, con cui è andata a letto. La mattina però ha scoperto che il giovane non è altri che lo stagista che l'affiancherà a lavoro. Muzo e Olga intanto hanno affrontato alcuni problemi tra loro. Mario gelosissimo di sua moglie è diventato ossessivo. Purtroppo il loro matrimonio è destinato a concludersi: Olga è stata ritrovata senza vita.

Nero a Metà 2: le Anticipazioni della Seconda puntata, in onda giovedì 17 settembre 2020

Claudio è stato svegliato di prima mattina con una notizia spaventosa. Olga è stata ritrovata morta. Muzo è disperato e la morte della moglie turba profondamente sia lui che la sua squadra. Il primo a essere sospettato è proprio Mario. Il giorno prima infatti è stato visto litigare violentemente con la donna e non si tratta, purtroppo, della prima volta. Il poliziotto si dichiara innocente ma se Carlo sembra credergli, Malik no. Il Soprani è infatti convinto che il suo collega sia responsabile e giura di scoprire la verità, in nome del grande affetto che lo legava a Olga.