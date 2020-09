Nero a Metà 2 Anticipazioni: la Quarta Puntata della Fiction in onda lunedì 28 settembre 2020

Anticipazioni TV

Scopriamo la Trama della Quarta Puntata della Fiction con Claudio Amendola, in onda in Prima TV lunedì 28 settembre 2020, su Rai1.

Torna lunedì prossimo, 28 settembre 2020, l'appuntamento con Nero a Metà 2. La Fiction con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e arrivata alla sua seconda stagione, dopo il grande successo ottenuto nel 2018. In questi nuovi episodi, l'ispettore Guerrieri e il suo vice Malik Soprani, saranno costretti ad affrontare non solo nuovi e più intricati casi ma anche e soprattutto, vicende personali che rischiano di minare dall'interno l'equilibrio della loro squadra.

Nero a Metà 2: Cosa è successo nella Terza Puntata

Nella terza puntata di Nero a Metà la quadra di Guerrieri è stata impegnata a risolvere il caso della morte di un giovane ragazzo, vittima in passato di bullismo. Intanto Muzo ha ottenuto i domiciliari e Malik si è convinto dell'innocenza di Mario; non è lui ad aver ucciso Olga. La squadra ha poi dovuto risolvere l'intricato delitto di un accumulatore seriale, ucciso nel suo appartamento. Per risolvere questo crimine è stato fondamentale l'intervento della psicologa Monica Porta. Tra lei e Malik è scattato un feeling immediato, non solo lavorativo. Intanto il proseguimento delle indagini sulla morte di Olga sono proseguite, dimostrando che Muzo è innocente e che la donna e Paolo sono stati uccisi dalla stessa persona.

Nero a Metà 2: le Anticipazioni della Quarta puntata, in onda giovedì 24 settembre 2020

Nell'episodio intitolato Quanto è difficile cambiare: un'assistente sociale viene uccisa nel suo garage e il primo sospettato è l'ex partner che tempo prima la picchiava e che la sera dell'omicidio era a casa sua. Non è lui il colpevole, ma un uomo pericoloso allontanato per questo dalla moglie. Indagando sul caso, Muzo inizia a fare i conti con il senso di colpa per la morte di Olga.

Nell'episodio intitolato Un gioco pericoloso: uno sportivo muore per avvelenamento nel letto in cui ha passato la notte con una sua cliente. I sospetti si concentrano su di lei, ma le indagini conducono presto a qualcuno della sua cerchia familiare. Marta è partita per Napoli per seguire un a pista sull'omicidio di suo figlio senza però dire nulla a Carlo. Lui lo viene a sapere e le mette alle costole Cantabella.

L'appuntamento con Nero a Metà è per il 24 settembre 2020 alle 21.30 su Rai1