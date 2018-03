Nemo - nessuno escluso: ospiti e anticipazioni puntata di stasera, venerdì 30 marzo 2018

Nemo - nessuno escluso torna stasera alle 21.20 su Rai2, ecco i principali argomenti che saranno trattati durante il programma condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini nella puntata di oggi venerdì 30 marzo 2018, di cui sarano ospiti speciali del divano Leo Gullotta e la giornalista Annalisa Chirico.

Altri ospiti in studio nella puntata di stasera di Nemo - nessun escluso saranno:

Vittorio Sgarbi, che parlerà di politica e del recente successo elettorale del Movimento Cinque Stelle e commenterà il servizio dell'inviato Nello Trocchia che si è recato nel feudo degli elettori di Luigi Di Maio, seguendo l'incontro con i neoeletti ad Afragola.

Rosanna Lambertucci che parlerà, ovviamente, di alimentazione e benessere.

Ma ad aprire il programma sarà proprio Lucci che cercherà di spiegarci chi sono quelle le persone che combattono per sgomberare i cieli dalle scie chimiche che gli aerei rilascerebbero nell'aria danneggiando l'ambiente. Seguirà l'intervento comico di Paola Minaccioni sugli effetti deleteri dei social network.



Gli argomenti dei servizi degli inviati del programma:

La Polonia estremista e conservatrice: Valentina Petrini ci porterà nel paese dell'est europeo per raccontarci della crescente ondata d'intolleranza che colpisce soprattutto i migranti africani e mediorientali ma anche di come il governo di Varsavia abbia approvato una legge che vorrebbe negare le responsabilità di quel paese nell'Olocausto. Su questo argomento interverrà il grande attore e scrittore Moni Ovadia.



L'abuso degli antibiotici negli ospedali e negli allevamenti, con un servizio di Chiara Daina che sarà commentato da Franca Braga, responsabile centro studi alimentazione e salute di Altroconsumo.

Laura Bonasera, invece, mostra le serre cinesi dove si coltivano le verdure destinate ai ristoranti orientali e dove vengono usati fitofarmaci di provenienza extra europea che sfuggono ai controlli.

Sempre sull'argomento alimentazione, Marco Maisano ci porterà negli USA dove la percentuale di persone obese è tra le più altre del mondo, per raccontarci di ristoranti pensati apposta per le persone "extra large" e cliniche dove si cura l'obesità.

Infine, da Palermo, Edoardo Anselmi e Viviana Morreale ci raccontano il mondo dei senzatetto e la storia di Biagio Conte, un moderno "San Francesco".

L'appuntamento con Nemo - nessuno escluso è per stasera, venerdì 30 marzo, alle 21.20 su Rai2