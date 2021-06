Mr Wrong, Sarp Can Koroglu è l’affascinante Serdar Ozturk: Vita privata e curiosità sull’attore

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su questo attore, e qual è il personaggio che interpreta in Mr Wrong!

Conosciamo meglio Sarp Can Koroglu, l'attore che veste i panni di del dottore che, in un primo momento, Ezgi prova a far innamorare, con l'aiuto di Ozgur in Mr Wrong - Lezioni d'amore!

Mr Wrong: Sarp Can Koroglu è Serdar nella soap opera turca

Bay Yanlis - Mr Wrong, in italiano Mr Wrong - Lezioni d'amore, racconta di Ozgur Atasoy (interpretato da Can Yaman), un giovane ristoratore che vive giorno per giorno, e di Ezgi Inal (interpretata da Ozge Gurel), una ragazza romantica. Lui si guarda bene dall'innamorarsi: non crede più nell'esistenza dell'anima gemella; lei, invece, nell'amore ci crede eccome... almeno fino a quando non scoprirà che il proprio fidanzato la tradisce. Quando la Inal si trasferirà, farà la conoscenza del nuovo vicino, appunto l'Atasoy. Tra i due ne accadranno di cose...

Nella serie TV turca, Sarp Can Koroglu interpreta Serdar Ozturk, un collega del fidanzato di Cansu che mette gli occhi su Ezgi. Quest'ultima conosce il dottore proprio perché la cugina e Levent glielo presentano. Sin da subito, la Inal fantastica sul suo futuro insieme a lui, ma, purtroppo, il primo appuntamento non va come sperato: l'Ozturk non sembra essere rimasto piacevolmente colpito da lei. Così, Ozgur crede che il fallimento dell'incontro sia la dimostrazione del fatto che la giovane abbia bisogno del suo aiuto, dato che le tattiche che mette in atto per conquistare gli uomini, evidentemente, non funzionano. Ezgi, allora, accetta i consigli dell'Atasoy... che invece sembrano funzionare alla perfezione!

Chi è Sarp Can Koroglu: Vita privata, età e curiosità su Serdar

Sarp Can Koroglu è il nome dell'attore che veste i panni del dottore che, in un primo momento, Ezgi prova a conquistare, grazie agli insegnamenti di Ozgur. L'interprete di Serdan è nato ad Istanbul, in Turchia, sotto il segno del Cancro, il 14 luglio 1990; quest'anno, dunque, compirà 31 anni.

Mentre studia Archeologia all'Università delle Belle Arti Mimar Sinan, fa il suo ingresso nel mondo della recitazione. Sarp ottiene diverse parti in diverse serie TV, come Elde Var Hayat, Adini Feriha Koydum, Kurt Seyit ve Shura, Gunesin Kizlari. Nel 2017, è Mithat Mete Pars in Paramparca. Nel 2020, invece, è Serdan nella soap opera Mr Wrong - Lezioni d'amore. Ad oggi, il suo profilo Instagram vanta bene 767mila follower.

