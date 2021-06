Mr Wrong: Quante sono le puntate della Soap e quando ci sarà l’atteso Finale?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qual è il numero degli episodi della serie TV turca di Canale 5, e qual è il giorno in cui verrà trasmessa l'ultima puntata!

Mr Wrong: Quante sono le puntate della soap?

Ecco da quante puntate è composto, ed ecco quando andrà in onda il finale di stagione!

Bay Yanlis - Mr Wrong, in italiano Mr Wrong - Lezioni d'amore, racconta di Ozgur Atasoy (interpretato da Can Yaman), un giovane ristoratore che vive giorno per giorno, e di Ezgi Inal (interpretata da Ozge Gurel), una ragazza romantica. Lei, irritata dalla sua arroganza, si guarda bene dal permettergli di avvicinarsi più del dovuto... tuttavia, ad un certo punto, le risulta impossibile non interagirci. Anzitutto, lui è il suo nuovo vicino di casa, ed inoltre è un esperto delle questioni amorose: le deve dare dei preziosi consigli su come conquistare e tenersi un uomo. D'altra parte, pian piano, i due iniziano a sentirsi irrimediabilmente attratti l'una dell'altro... come farà quindi Ezgi, sapendo che Ozgur non può che essere "l'uomo sbagliato"?

Le puntate che compongono questa serie televisiva che arriva dalla Turchia sono 14, ciascuna della durata di 130 minuti. Nel nostro Paese, però, esse sono in totale 42, perché ognuna dura 40/45 minuti. Mr Wrong va in onda ogni giorno, in daytime, dal lunedì al venerdì, ma il lunedì sera c'è anche l'appuntamento serale. Le repliche degli episodi, invece, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Mr Wrong: Quando ci sarà l'atteso finale?

Prendendo in considerazione il numero di puntate italiane e la loro durata, è possibile dedurre che la soap opera terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 non ancora per molto tempo: presumibilmente, il finale di stagione andrà verrà trasmesso entro l'estate, più precisamente entro luglio. Inoltre, sembra proprio che Mr Wrong sia definitivamente conclusa: non c'è un secondo capitolo. Stando ad alcuni rumor, infatti, la serie non ha avuto il successo sperato in Turchia; stando ad altri rumor, invece, essa è stata cancellata perché due protagoniste, Ozge Gurel, ossia Ezgi, e Fatma Toptas, ossia Cansu, avrebbero litigato. Che cosa ne sarà, quindi, di Mr Wrong?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Mr Wrong - Lezioni d'amore dal 21 al 25 giugno 2021.

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.