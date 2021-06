Mr Wrong, Ozge Gurel parla del rapporto con Can Yaman: Diletta Leotta gelosa?

Anticipazioni TV

Che alla conduttrice siciliana abbiano dato fastidio le dichiarazioni dell'attrice turca sul fidanzato?

Dopo quanto detto nel corso di un'intervista dall'attrice sull'attore, alcuni si sono domandati se la fidanzata di quest'ultimo non si sia ingelosita.

Mr Wrong: Le dichiarazioni di Ozge Gurel su Can Yaman infastidiscono Diletta Leotta?

Non appena Can Yaman e Diletta Leotta, volti ormai più che popolari nel Belpaese, sono usciti a cena insieme, Chi gli ha dedicato una copertina. L'attore turco e la conduttrice siciliana non hanno neanche fatto in tempo a diventare un coppia che tutti già parlavano di loro due. La love story, nata quindi sotto i flash delle fotocamere dei paparazzi, è stata spesso minata da rumor che non devono di certo essere piaciuti ai diretti interessati: un volta si è parlato di un addio, un'altra di un tradimento. Yaman e la Leotta, però, hanno smentito tutto, semplicemente mostrandosi sui social ogni giorno più presi l'uno dall'altra.

Nuovo elemento di disturbo per la neo-coppia, però, potrebbe essere Ozge Gurel. Quest'ultima è l'attrice co-protagonista insieme a Can in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, ed in Mr Wrong - Lezioni d'amore. In entrambe le serie TV, neanche a dirlo, i due attori s'innamorano perdutamente. Ovviamente, i fan della soap opera sognano ad occhi aperti, e vorrebbero vederli insieme anche nella vita reale. Ad alimentare le speranze dei fedelissimi di Bitter Sweet e Mr Wrong sono state le dichiarazioni di Ozge. Quest'ultima, infatti, ha rilasciato un'intervista, poi pubblicata sul magazine Daydreamer, in cui ha affermato:

Questo è un lavoro di squadra e passiamo molto tempo insieme. Can è un partner rispettoso con cui puoi condividere tante cose mentre reciti, che ti dà tanto spazio, il che è molto importante. Abbiamo stretto un rapporto dolce, pieno di bei ricordi.

Che la Leotta si sia ingelosita dopo aver letto le parole della collega del fidanzato? D'altra parte, la Gurel è già impegnata sentimentalmente, e felicemente, da circa 7 anni: sul suo profilo Instagram esibisce con orgoglio la relazione amorosa con un altro attore, il protagonista maschile di Cherry Season - La stagione del cuore, Serkan Cayoglu, conosciuto proprio sul suddetto set nel 2014.

Mr Wrong - Lezioni d'amore va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.